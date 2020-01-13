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"Тишина в Ливии - заслуга Путина": Армия Хафтара остановила огонь. Политолог напомнил о роли России
13 января 2020, 11:54 • 92 • Политика
Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья. Политолог Константин Беловодский напомнил о роли России в сложившейся ситуации. "Тишина в Ливии - заслуга Путина", - уверен эксперт.
Ранее стало известно о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья 12 января 2020 года. Буквально за несколько часов до назначенного времени об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"Я очень рассчитываю, что через несколько часов, как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия", - сообщил российский лидер, сверившись при этом со своими часами и уточнив, что до назначенного времени осталось буквально пять часов.
Политолог Константин Беловодский напомнил о роли России в сложившейся ситуации. Эксперт считает, что перемирие в Ливии достигнуто именно благодаря усилиям Путина.
"Тишина в Ливии - это полностью заслуга Владимира Путина", - цитирует политолога РИА ФАН.
Он же обратил внимание на то, что прекращение огня в Ливии даст обеим сторонам конфликта возможность сесть за стол переговоров. В то же время эксперт считает, что дни "нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по сути дела, уже сочтены" и там об этом прекрасно знают.
"Законный парламент и Хафтар не только обладают мощнейшей поддержкой населения, но и международной поддержкой, которую, кстати, им тоже обеспечила Россия", - обратил внимание Беловодский.
О роли Путина рассказал в беседе с "РИА Новости" и член Высшего госсовета Ливии Белькасем Абд аль-Кадир Дебриз. Он обратил внимание на то, что российский президент, как и его турецкий коллега, "стремятся решить конфликт в Ливии", а вот Египет, ОАЭ и Франция, по его мнению, "замешаны в кровопролитии".
Тем временем, ПНС у себя на странице в Facebook внезапно заявило о том, что армия Хафтара якобы нарушила режим перемирия буквально через "несколько минут после вступления в силу прекращения огня". По их данным, нарушения зафиксировали в столичных районах Салах ад-Дин и Вади ар-Рабиа.
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