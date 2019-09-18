"Тирания и угнетение": Пакистан грубо отказался пропускать индийского премьера в Германию

Ранее Индия запрашивала у Пакистана разрешения пересечь воздушное пространство этой страны. Дело в том, что индийский премьер-министр Нарендра Моди собрался лететь в Германию, причем пересечь пространство над Пакистаном ему было необходимо дважды: 20 и 28 сентября.

Однако в Пакистане после нескольких дней раздумья все же решили отказать Индии в просьбе, передает издание Dawn. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши даже выпустил специальное видео, в котором попенял Дели на ситуацию в "оккупированном Кашмире".

По утверждению дипломата, в Кашмире наблюдается "тирания и угнетение" местного населения индийской стороной. Куреши также обвинил Индию в нарушении прав граждан в регионе.