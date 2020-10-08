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"Типично ляпнул ерунду": Навальный признал свой ляп с Пушкиным в Узбекистане

08 октября 2020, 10:20  •  128 • Политика
Алексей Навальный признал свой ляп с Пушкиным, которого якобы не знают в Узбекистане. Оппозиционер объяснил: "Типично ляпнул ерунду".
Выступая в эфире телеканала "Дождь", Навальный заявил, что "естественно, в Узбекистане не знают, кто такой Пушкин". Позже известный блогер Юрий Дудь в разговоре с Навальным попросил уточнить это утверждение: действительно ли основатель ФБК придерживается этого мнения? Тогда оппозиционер был вынужден признать ошибку.
Ну это типично ляпнул, сказал ерунду. То есть эта классическая ситуация, где взболтнул лишнего. Конечно, в Узбекистане знают, кто такой Пушкин, - пояснил он.
Напомним, что Навальный на днях дал интервью Дудю, который специально для этого приехал в Германию. Российский оппозиционер в очередной раз повторил тезис, который ранее уже озвучил в разговоре с немецкими журналистами, что его отравили "Новичком". И что за этим покушением якобы стоял лично президент России Владимир Путин.
Он также рассказал о самом отравлении, о лечении в Германии и о встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая лично посетила клинику "Шарите", чтобы повидаться с "берлинским пациентом".

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