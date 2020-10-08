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"Типично ляпнул ерунду": Навальный признал свой ляп с Пушкиным в Узбекистане
08 октября 2020, 10:20 • 128 • Политика
Алексей Навальный признал свой ляп с Пушкиным, которого якобы не знают в Узбекистане. Оппозиционер объяснил: "Типично ляпнул ерунду".
Выступая в эфире телеканала "Дождь", Навальный заявил, что "естественно, в Узбекистане не знают, кто такой Пушкин". Позже известный блогер Юрий Дудь в разговоре с Навальным попросил уточнить это утверждение: действительно ли основатель ФБК придерживается этого мнения? Тогда оппозиционер был вынужден признать ошибку.
Напомним, что Навальный на днях дал интервью Дудю, который специально для этого приехал в Германию. Российский оппозиционер в очередной раз повторил тезис, который ранее уже озвучил в разговоре с немецкими журналистами, что его отравили "Новичком". И что за этим покушением якобы стоял лично президент России Владимир Путин.
Он также рассказал о самом отравлении, о лечении в Германии и о встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая лично посетила клинику "Шарите", чтобы повидаться с "берлинским пациентом".
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