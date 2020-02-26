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"Тимати ультраправый, Егор Крид – лютый неонаци": Американского рэпера, оскорбившего русских, наказали
26 февраля 2020, 12:54 • 57 • В мире
Талиб Квели (Talib Kweli) когда-то был очень популярным, его называют ветераном американского хип-хопа. Он позволил себе серию неосторожных твитов, в которых утверждал, что русские рэперы – нацисты и исламофобы. Пользователи Рунете сначала попытались объяснить, почему Квели неправ, а потом откровенно затроллили американца. В результате в его Twitter появились заключения, что российский рэпер Тимати – "ультраправый", а Егор Крид – "лютый неонаци".
Квели написал на своей странице в Twitter, что российские рэп-исполнители не стесняются использовать слово "ниггер". Следовательно, они являются расистами.
На поведение Талиба Квели обратил внимание Telegam-канал Mash.
"Ему пытались спокойно объяснить – славяне не такие, мы сами, знаете ли, в рабстве бывали. Не помогло. А раз человек не понимает, то надо его троллить", – написали авторы Mash.
В посте приводится серия скриншотов и соцсетей. Это изображения известных российских артистов, "доказывающих", что они "расисты". Все скриншоты Квели прислали фанаты русского хип-хопа.
"Меня троллят фанаты русского рэпа, постят нацистскую пропаганду. Российская хип-хоп-сцена чудовищно расистская", – пожаловался американский ветеран рэпа в своём Instagram.
Около пяти часов Квели активно репостил присылаемые ему скриншоты. Например, изображение Тимати на фоне свастики, которое на самом деле является стоп-кадром из фильма "Гитлер капут", или фотографию с Оксимироном, Виктором СД и актёром Михаилом Боярским. Первые двое вскидывают руку якобы в нацистском приветствии. Талиб Квели то ли не понимал, то ли не хотел понимать, что над ним фанаты русского рэпа просто насмехаются.
"Он бесперебойно ретвитил посты — например, тот, где Егор Крид лютый неонаци. И всё в этом духе. А потом и вовсе закинул Тимати в "Инстаграм" с обвинениями в ультраправости", – заключили авторы Mash.
Скриншот: Telegram/Mash
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