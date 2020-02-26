"Тимати ультраправый, Егор Крид – лютый неонаци": Американского рэпера, оскорбившего русских, наказали

Квели написал на своей странице в Twitter, что российские рэп-исполнители не стесняются использовать слово "ниггер". Следовательно, они являются расистами.

На поведение Талиба Квели обратил внимание Telegam-канал Mash.

"Ему пытались спокойно объяснить – славяне не такие, мы сами, знаете ли, в рабстве бывали. Не помогло. А раз человек не понимает, то надо его троллить", – написали авторы Mash.

В посте приводится серия скриншотов и соцсетей. Это изображения известных российских артистов, "доказывающих", что они "расисты". Все скриншоты Квели прислали фанаты русского хип-хопа.

"Меня троллят фанаты русского рэпа, постят нацистскую пропаганду. Российская хип-хоп-сцена чудовищно расистская", – пожаловался американский ветеран рэпа в своём Instagram.

Около пяти часов Квели активно репостил присылаемые ему скриншоты. Например, изображение Тимати на фоне свастики, которое на самом деле является стоп-кадром из фильма "Гитлер капут", или фотографию с Оксимироном, Виктором СД и актёром Михаилом Боярским. Первые двое вскидывают руку якобы в нацистском приветствии. Талиб Квели то ли не понимал, то ли не хотел понимать, что над ним фанаты русского рэпа просто насмехаются.

"Он бесперебойно ретвитил посты — например, тот, где Егор Крид лютый неонаци. И всё в этом духе. А потом и вовсе закинул Тимати в "Инстаграм" с обвинениями в ультраправости", – заключили авторы Mash.

Скриншот: Telegram/Mash