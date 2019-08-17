Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук заявил о поддержке украинцами переговоров Зеленского и Путина
Из-за чего на самом деле стыдно Юрию Луценко
"Занял одно из лидирующих мест": В СМИ гадают, идёт ли линчевавший ави...
Глава Роструда рассказал, что изменит для работодателей пенсионная реформа
Главная / В мире

"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника

17 августа 2019, 00:24  •  112 • В мире
В сирийском Масьяфе деактивированы установленные там С-400. Как утверждает портал Al-Masdar News, по спутниковым снимкам видно, что на местности была произведена "тихая рокировка" боевых систем - вместо С-400 на боевое дежурство заступили системы С-300.
Россия деактивировала свои системы С-400 в сирийском Масьяфе, но при этом одновременно поставила на боевое дежурство С-300. Как говорится в сообщении портала Al-Masdar News, вместо ранее установленных С-400 на боевое дежурство заступили зенитно-ракетные системы С-300.
На снимке, приведенным источником издания, видно, что комплексы С-400 укрыты.
Отмечается, что, по всей видимости, рокировка систем связна с полноценной установкой поставленных в октябре 2018 года систем С-300.
Речь идет, судя по всему, об установке в Масьяфе С-300ПМ-2, о поставке которых в Сирию сообщалось в прошлом году. Как напоминает "Взгляд", тогда Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2. Эти системы имеют отличия от классической "трехсотки". В частности, они оснащены более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).
В то же время интересующиеся военной техникой специалисты предположили, что Масьяф для развертывания боевых комплексов был выбран не случайно. Радар С-300ПМ-2 в Масьяфе будет располагаться примерно на 1200 метров выше, чем российский радар С-400 в Хмеймиме, что увеличит зону охвата над Сирией, утверждает автор блога Charly015.
Преимущества в расположении позволит комплексу лучше мониторить воздушную ситуацию, в частности, за израильскими самолетами на сирийском побережье, в районе которого ранее произошел инцидент с крушением российского Ил-20.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
16 августа 2019, 14:39
"Накрывала детей своим телом": В Канаде семья описала встречу с волком как "фильм ужасов"
16 августа 2019, 20:54
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1
17 августа 2019, 00:09
«Богатым — добро пожаловать, бедным — нет»: почему в США выступают против миграционной реформы администрации Трампа
16 августа 2019, 11:24
Характерные переломы: Эксперты заявляют о "намеренном убийстве" Эпштейна - СМИ
16 августа 2019, 11:24
"Я – Желтый Человек, меня не сломали": Символ Алеппо рассказал о пытках у боевиков
16 августа 2019, 20:54
«Предположительно, напали нигерийские пираты»: что известно о захвате российских моряков в Гвинейском заливе
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 00:24
«Голубое лобби» почти отмазало пропагандиста извращений Серебренникова (Руслан Осташк...
17 августа 2019, 00:24
"Жест доброй воли": Так что Лавров сказал про Курилы? Отдадут?
17 августа 2019, 00:09
«Это не убийца и не террорист»: бизнес-омбудсмен добивается пересмотра приговора чемп...
17 августа 2019, 00:09
«Богатым — добро пожаловать, бедным — нет»: почему в США выступают против миграционно...
17 августа 2019, 00:09
«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
15 августа 2019, 23:54
«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.