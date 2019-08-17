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"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
17 августа 2019, 00:24 • 112 • В мире
В сирийском Масьяфе деактивированы установленные там С-400. Как утверждает портал Al-Masdar News, по спутниковым снимкам видно, что на местности была произведена "тихая рокировка" боевых систем - вместо С-400 на боевое дежурство заступили системы С-300.
Россия деактивировала свои системы С-400 в сирийском Масьяфе, но при этом одновременно поставила на боевое дежурство С-300. Как говорится в сообщении портала Al-Masdar News, вместо ранее установленных С-400 на боевое дежурство заступили зенитно-ракетные системы С-300.
На снимке, приведенным источником издания, видно, что комплексы С-400 укрыты.
Отмечается, что, по всей видимости, рокировка систем связна с полноценной установкой поставленных в октябре 2018 года систем С-300.
Речь идет, судя по всему, об установке в Масьяфе С-300ПМ-2, о поставке которых в Сирию сообщалось в прошлом году. Как напоминает "Взгляд", тогда Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2. Эти системы имеют отличия от классической "трехсотки". В частности, они оснащены более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).
В то же время интересующиеся военной техникой специалисты предположили, что Масьяф для развертывания боевых комплексов был выбран не случайно. Радар С-300ПМ-2 в Масьяфе будет располагаться примерно на 1200 метров выше, чем российский радар С-400 в Хмеймиме, что увеличит зону охвата над Сирией, утверждает автор блога Charly015.
Преимущества в расположении позволит комплексу лучше мониторить воздушную ситуацию, в частности, за израильскими самолетами на сирийском побережье, в районе которого ранее произошел инцидент с крушением российского Ил-20.
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