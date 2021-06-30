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"Тихо-тихо": Путину пришлось прерывать перебивавших журналисток
30 июня 2021, 15:05 • 237 • Политика
В ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину пришлось прерывать перебивавших участников беседы журналисток, которые вместо граждан пытались сформулировать вопросы.
Президенту России Владимиру Путину пришлось останавливать журналисток - ведущих прямой линии, чтобы дать договорить гражданам, задававшим вопросы. И убедиться, что данные им ответы удовлетворили участников линии.
Таким инцидентом была отмечена беседа с жительницей города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Роза Каппушева рассказала, что газовую трубу к её участку не подводят бесплатно, несмотря на то что такая гарантия ранее была дана президентом России. Расходы на подведение, по словам местных чиновников, составят 200 тысяч рублей, а это непосильная сумма.
Ведущие пытались вклиниться в беседу, чтобы пояснить вопрос жительницы города Усть-Джегута, однако Путин прервал их.
"Тихо-тихо", - остановил посредников президент.
Такие замечания понадобилось делать и в ходе других диалогов.
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