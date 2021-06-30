"Тихо-тихо": Путину пришлось прерывать перебивавших журналисток

В ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину пришлось прерывать перебивавших участников беседы журналисток, которые вместо граждан пытались сформулировать вопросы.

Президенту России Владимиру Путину пришлось останавливать журналисток - ведущих прямой линии, чтобы дать договорить гражданам, задававшим вопросы. И убедиться, что данные им ответы удовлетворили участников линии.

Таким инцидентом была отмечена беседа с жительницей города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Роза Каппушева рассказала, что газовую трубу к её участку не подводят бесплатно, несмотря на то что такая гарантия ранее была дана президентом России. Расходы на подведение, по словам местных чиновников, составят 200 тысяч рублей, а это непосильная сумма.

Ведущие пытались вклиниться в беседу, чтобы пояснить вопрос жительницы города Усть-Джегута, однако Путин прервал их.

"Тихо-тихо", - остановил посредников президент.

Такие замечания понадобилось делать и в ходе других диалогов.