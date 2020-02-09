"Тихий" депутат со "злым чоппером". В Петербурге начали составлять досье ЗакСа

Депутатские досье будут состоять из информации о доходах самого слуги народа и его семьи, впечатлениях петербуржцев о работе того или иного героя спецпроекта, а также из сводок о скандалах, в которых были замечены депутаты. Кроме того, внимание планируют уделять собственно законотворческой деятельности.

Что касается Юрия Авдеева, законотворческая деятельность у него на нуле. Потому авторы досье называют депутата "тихим". Не замешан Авдеев и в скандалах.

"...отличается спокойным и лояльным нравом, - говорят журналисты "Невских новостей". - Тем не менее первое впечатление обманчиво. Днём примерный парламентарий пишет законопроекты в стол, но это не исключает того, что он может обладать бунтарской натурой. Не зря же в гараже у депутата притаился злой чоппер Harley Davidson".

Работает депутат с нулевой законотворческой активностью - по крайней мере, публичной - в составе "Единой России". С влиятельными членами партии, по оценке журналистов, он имеет вполне устоявшиеся отношения. А значит, как добавляют авторы, его политический ресурс можно оценить высоко. Как бы там ни было, речь идёт о субъективной оценке авторов серии досье.