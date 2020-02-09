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"Тихий" депутат со "злым чоппером". В Петербурге начали составлять досье ЗакСа

09 февраля 2020, 20:39  •  63 • Политика
Проект "Депутатское досье" запустили журналисты в Санкт-Петербурге. Первым в списке стал Юрий Авдеев, однако со временем обещают создать "папочку" на каждого в ЗакСе. А пока речь пойдёт о "тихом" депутате со "злым чоппером".
Депутатские досье будут состоять из информации о доходах самого слуги народа и его семьи, впечатлениях петербуржцев о работе того или иного героя спецпроекта, а также из сводок о скандалах, в которых были замечены депутаты. Кроме того, внимание планируют уделять собственно законотворческой деятельности.
Что касается Юрия Авдеева, законотворческая деятельность у него на нуле. Потому авторы досье называют депутата "тихим". Не замешан Авдеев и в скандалах.
"...отличается спокойным и лояльным нравом, - говорят журналисты "Невских новостей". - Тем не менее первое впечатление обманчиво. Днём примерный парламентарий пишет законопроекты в стол, но это не исключает того, что он может обладать бунтарской натурой. Не зря же в гараже у депутата притаился злой чоппер Harley Davidson".
Работает депутат с нулевой законотворческой активностью - по крайней мере, публичной - в составе "Единой России". С влиятельными членами партии, по оценке журналистов, он имеет вполне устоявшиеся отношения. А значит, как добавляют авторы, его политический ресурс можно оценить высоко. Как бы там ни было, речь идёт о субъективной оценке авторов серии досье.

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