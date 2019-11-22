Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Мы все когда-нибудь уйдем. Вопрос — как мы прожили? Ваши близкие...
Двинулись в рост
За крышу платить думаете? Америка требует деньги за свои военные базы
Грузия получила ЛГБТ-ультиматум от ЕС (Telegram. Oбзор)
Главная / Политика

"Тихий дерибан страны" шёл 30 лет: Писатель назвал политические элиты главным врагом Украины

22 ноября 2019, 11:54  •  194 • Политика
Писатель Андрей Ваджра назвал политические элиты главным врагом Украины, указав на то, что "тихий дерибан" страны шёл на протяжении 30 лет.
Главным врагом Украины стала политическая элита страны. Об этом заявил украинский писатель и политолог Андрей Ваджра, передаёт "Политэксперт".
По словам политолога, после обретения независимости украинские политики начали пытаться отрезать лакомые кусочки и гоняться за личной выгодой. Для прикрытия своих делишек они начали прививать ненависть ко всему, что удалось создать во времена СССР, искусственно раздувая национализм.
Беспокоит политолога то, что процесс идёт до сих пор, тогда как за 30 лет независимости Украина ничего не создала, питаясь за счёт наследия. С каждым новым президентом процесс обретает всё большие масштабы.
"Элита действовала по принципу "пусть это будут руины, но зато мои". Идёт тихий дерибан страны. Разграбление, борьба за право грабить", - заявил политолог.
Ведущими группировками в процессе развала страны писатель считает команду главы МВД Арсена Авакова, посланцев США и окружение олигарха Игоря Коломойского. Он уверен, что изменить ситуацию политическим путём невозможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



194
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 22:54
Госдума запретила продажу техники без предписанного кабмином российского ПО
21 ноября 2019, 22:54
"Навальный продемонстрировал "ошибку в собственной ДНК": Соцсети оценили иск ФБК к Путину
21 ноября 2019, 16:24
"НАТО нас защитит": Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнёром"
21 ноября 2019, 22:54
"Северный поток - 2" спасут только партнёры России: Эксперт о новых санкциях США
21 ноября 2019, 17:40
Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии провокационной историей
21 ноября 2019, 20:54
Медведев: визит Алиевой является прямым подтверждением партнерства России и Азербайджана
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2019, 02:09
Кто ответит за «золотой» суперлайнер?
22 ноября 2019, 05:24
С-400 едва не уничтожил бомбардировщик США: Американский B-52H опасно приблизился к в...
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём план...
22 ноября 2019, 00:24
Записки киевлянки: С утра Украина пыжится размовлять, но к вечеру расслабляется и пер...
22 ноября 2019, 02:09
"Унитазный уровень мышления": Баранец поймал главу ВМС Украины на очевидной...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
16 ноября 2019, 22:39
"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
16 ноября 2019, 19:09
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны
17 ноября 2019, 05:09
Саммит "нормандской четвёрки" ни при чём: В МИД назвали единственное условие возвращения кораблей Украине
21 ноября 2019, 19:24
Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.