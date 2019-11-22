"Тихий дерибан страны" шёл 30 лет: Писатель назвал политические элиты главным врагом Украины

Главным врагом Украины стала политическая элита страны. Об этом заявил украинский писатель и политолог Андрей Ваджра, передаёт "Политэксперт".

По словам политолога, после обретения независимости украинские политики начали пытаться отрезать лакомые кусочки и гоняться за личной выгодой. Для прикрытия своих делишек они начали прививать ненависть ко всему, что удалось создать во времена СССР, искусственно раздувая национализм.

Беспокоит политолога то, что процесс идёт до сих пор, тогда как за 30 лет независимости Украина ничего не создала, питаясь за счёт наследия. С каждым новым президентом процесс обретает всё большие масштабы.

"Элита действовала по принципу "пусть это будут руины, но зато мои". Идёт тихий дерибан страны. Разграбление, борьба за право грабить", - заявил политолог.

Ведущими группировками в процессе развала страны писатель считает команду главы МВД Арсена Авакова, посланцев США и окружение олигарха Игоря Коломойского. Он уверен, что изменить ситуацию политическим путём невозможно.