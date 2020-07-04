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"Тихая трагедия мира": Как радиация в России становится рычагом США. Баранец размотал "клубок"

04 июля 2020, 06:00  •  40 • Политика
Российские ракеты "Буревестник" и "Посейдон" просто "ужасные проекты", поэтому их следует закрыть, считает специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он сделал заявление по следам публикации в издании Forbes, где говорилось, что шведы обнаружили повышение радиационного фона. И якобы такое повышение показателей связано с испытаниями российской ракеты - одной из двух названных. В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец пояснил, как несуществующая радиация в России становится рычагом США.
Биллингсли счёл "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон". Фактически он заявил, что русские проекты следует закрыть. А ракеты, выходит, отобрать? Он сделал заявление по следам публикации в издании Forbes, где говорилось, что шведы обнаружили повышение радиационного фона. И якобы такое повышение показателей связано с испытаниями российской ракеты - одной из двух названных. Пресс-секретарь президента России, комментируя материал, отмечал, что наши специалисты не обнаружили никаких повышений уровня радиации и не получали сигналов об аварийных ситуациях. При этом добавил, что сомневаться в эффективности российского мониторинга радиационной безопасности не приходится. Система совершенная.
В свою очередь военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отметил, что в таких заявлениях представителей руководства США очень много военно-политического блефа, и понятно, почему это делается.
"Американцы хотят значительным образом модернизировать договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3 и затолкать в него всё, что даёт на данный момент России преимущество. Это раз. Два. В самом договоре СНВ-3 нет ни слова о вооружениях, которые перечисляет этот американский представитель. Следовательно, это инородное тело для СНВ-3, потому что было бы логичнее переписать вообще заново тогда СНВ-3 в СНВ-4, но Россия вряд ли с этим согласится. Потому что по американской прихоти тогда можно натолкать в этот договор всё, что хочется США, чтобы было уничтожено в России, но так никогда не бывает", - заявил Баранец Царьграду.
Он напомнил, как сначала американцы решили переговариваться насчёт СНВ-3, но если Россия положит на полку и "Посейдон", и "Буревестник". Но, во-первых, по строгому счёту это бестактное заявление, подчеркнул Баранец.
"Это заявление силы, которая априори считает себя превосходящей. И которая присваивает себе право диктовать другой стране, какое оружие у неё должно быть, а какого нет. Извините, американцы пока не хозяева мира, они всего лишь один из субъектов мира, одна из стран мира. Теперь идём дальше. Американцы, видя, что Москва даёт отпор и не соглашается с таким подходом, начали, как вы знаете, заходить с другой стороны. Приезжал Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, был в Кремле, был в Минобороны и, в частности, министру обороны Шойгу говорил: "подговорите Си Цзиньпина и министра обороны Китая, чтобы они присоединились к нашему договору СНВ-3". Вот сейчас только об этом все эти заявления. Китай изначально сказал, поменял, правда, потом позицию, но изначально Китай сказал, что об этом не может быть и речи", - напомнил ход событий Баранец.
Китай теперь допускает рассмотрение участия в договоре СНВ-3, но при условии, что и Россия, и США снизят свои потенциалы до китайского, но США и такая позиция не устраивает.
"Хотя Россия могла рассматривать такой вопрос. В общем, куда ни ткнуться, американцы, как они ни хитрят, какие они ушлые приёмы ни используют, ничего не получается. И сейчас буквально всё, что имеет отношение к русскому оружию, разворачивается к СНВ-3. Вот так появляется провокационный слух о повышении радиационного фона на северо-западе России. Время от времени такие слухи запускались. И они, не зная, как выкрутиться из этой лжи, запускают: взрыв двигателя "Буревестника". Не прокатило, нет подтверждения. Авария на атомной подводной лодке Северного флота. Не прокатило. Заходят с третьей стороны, это авария атомной электростанции. Снова не катит, никто не подтверждает. Тем не менее они этот провокационный слух упорно муссируют и таким образом затягивают резину до того момента, когда в феврале 2021 года СНВ-3 прикажет долго жить, потому что срок его действия в феврале 2021 года прекращается", - пояснил военный обозреватель.
По словам Баранца, из-за того, что американцы всячески затягивают процесс согласования, происходит "тихая трагедия мира". Он пояснил - если не будет работать СНВ-3, то у мира вообще пропадут все упряжки, которые ещё сдерживали гонку ядерных вооружений.
"Дальше мир отпускается в свободное ядерное плавание. Каждая ядерная сторона будет дальше совершенствовать своё оружие. А у нас ядерных стран двенадцать. И каждая страна скажет: "Если уж Америка с Россией не договорились, то какого чёрта мы будем садиться за стол переговоров?" Более того, добавляем к этому списку ещё сорок стран, которые делают это оружие. И таким образом у мира не окажется правил игры с ядерным оружием. А это чрезвычайно опасно. Идём даже дальше. Есть две страны, которым американцы запрещают, в кавычках, иметь ядерную бомбу. Это Иран и Северная Корея. Но обе эти страны скажут: "Какого чёрта Америка нам должна диктовать, какое оружие мы будем делать ради собственной безопасности?. Америка клепает какое хочет оружие, Россия, Китай. А почему мы хуже?". И таким образом выход американцев из договора СНВ-3 подхлестнёт мир к новой гонке ядерных вооружений", - предупредил Баранец.

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