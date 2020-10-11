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"Тихановская торговала лицом": Красивый ход Лукашенко в СИЗО КГБ оценили
11 октября 2020, 12:35 • 121 • Политика
Красивый ход Александра Лукашенко оценили. Президент Белоруссии прибыл в СИЗО КГБ на встречу с членами самопровозглашённого координационного совета. "Тихановская торговала лицом", - пишут в Сети о лидерше белорусской оппозиции.
Журналистка Юлия Витязева на своей странице в Twitter рассказала, что в следственном изоляторе белорусского КГБ прошла встреча членов так называемого координационного совета и президента страны Александра Лукашенко.
"Красивый ход. Тихановская, напомню, в это же самое время торговала лицом на улицах Вильнюса", - написала Витязева.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
В СИЗО Лукашенко приехал 10 октября. Там состоялся разговор с Виктором Бабарико, который был арестован на этапе выдвижения в кандидаты на президентское кресло. На встрече также присутствовали и другие арестованные оппозиционеры. Основной темой обсуждения были конституционные изменения.
"Конституцию на улице не напишешь", - заявил президент Белоруссии.
О чём конкретно шла речь на встрече в СИЗО, осталось неизвестным.
Светлана Тихановская в это время находилась в Вильнюсе. Так называемый лидер белорусской оппозиции принимала участие в женском марше, организованном жительницами Литвы в поддержку белорусок.
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