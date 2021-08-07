"Тихановская просила": CNN узнал о новых санкциях против Белоруссии

Источники телеканала утверждают, что санкции от США будут объявлены в понедельник, 9 августа, как раз в годовщину выборов президента республики.

США намерены объявить о новых санкциях против Белоруссии 9 августа. Такую информацию озвучил CNN со ссылкой на источник в американском Конгрессе. При этом, передает ТАСС, Госдеп, Минфин и Белый дом пока официально не подтвердили эту информацию.

Однако, выяснили журналисты, Вашингтон может выполнить просьбу проигравшей на выборах президента Белоруссии Тихановской. Напомним, что на днях она побывала на встрече с президентом США Джо Байденом и отведала там "печенек".

Знакомый с деталями этого визита источник сообщил, что в США Тихановская взывала к введению новых санкций против Минска.

"Тихановская просила о них, - цитирует ТАСС слова инсайдера, - но США сами определят, какие санкции вводить".

Тем временем, наблюдатели указывают, что и Минску есть, чем ответить на внешнее давление. Обозреватель-международник Михаил Росстовский оценил стратегию Александра Лукашенко по отношению к противникам на примере Прибалтики, которая столкнулась с нашествием мигрантов.

Эксперт подчеркнул, что белорусский лидер умеет выявлять наиболее уязвимое место оппонента и нанести туда очень болезненный удар, передает "Дни.ру".

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020-го года. На них с подавляющим большинством голосов победил Александр Лукашенко. Проигравшая на выборах Светлана Тихановская тогда же, в августе, сбежала в Литву и с тех пор координирует протестную активность.