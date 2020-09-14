"Тихановская посмела ставить условие Кремлю перед встречей Путина и Лукашенко" - Гасанов

Светлана Тихановская, ассоциируемая как лидер белорусской оппозиции, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с визитом в Сочи президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как известно, Тихановская считает себя победителем президентских выборов в Белоруссии. Впрочем, она покинула страну. Сегодня ей оказывают поддержку в ряде европейских стран.

В своём видеообращении Тихановская говорит:

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы".

Светлана Тихановская, руководствуясь своей идеей о победе на выборах президента Белоруссии, отмечает, что сожалеет в связи с решением Владимира Путина "вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".

В то же время стоит понимать: даже с учётом позиции Светланы Тихановской по итогам выборов 2015 года Александр Лукашенко остаётся президентом Белоруссии до 5 ноября. Но Тихановская на это не обращает внимания - то ли специально, то ли по незнанию.

Как добавляет политолог Камран Гасанов, "Тихановская посмела ставить условие Кремлю перед встречей Путина и Лукашенко". В этой связи Гасанов полагает, что "Кремль должен отреагировать на такие высказывания".

"Не ей уж точно ставить условия перед Путиным, который уже 20 лет имеет дело с Лукашенко, с кем общаться, а с кем нет. А что, Путин должен был встретиться с Тихановской? Но так даже Меркель не делает", - резюмировал Гасанов.