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"Тигры, обезьяна и Зеленский": Самые яркие фразы Путина со второго дня ПМЭФ

07 июня 2019, 20:54  •  76 • Политика
Российский президент на втором дне Петербургского международного экономического форума высказался на темы и внешней, и внутренней политики. Рассказал, будет ли Россия объединятся с Белоруссией, остановится ли падение доллара и как развернется ситуация на Донбассе после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского.

Доверие и доллар

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо переосмыслить роль доллара в мире. Глава государства отметил, что доверие к американской валюте повсеместно падает.
Путин связывает это с тем, что США используют доллар в качестве инструмента международного давления.
Речь идёт о различных санкциях, которые применяет Вашингтон в отношении других стран, запрещая им те или иные операции с использованием американской валюты.
"Доверие к доллару в мире падает. Надо переосмыслить роль доллара, превратившегося в инструмент давления эмитента (организации, которая выпускает ценные бумаги) на весть мир", - подчеркнул Путин.

"Один народ" - Белоруссия войдет в состав РФ?

Владимир Путин исключил объединение России и Белоруссии к 2024 году, когда истекут его президентские полномочия.
"Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные госурадства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет", - приводит ТАСС цитату Путина.

Об обезьянах и тиграх

Российский лидер объяснил, где место России в схватке за экономическое первенство. Рост тенденции к торговым ограничениям и торговым войнам нанесет ущерб мировому ВВП и торговле, пояснил глава государства.
Он также напомнил о китайской пословице про умную обезьяну. "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", - сказал Владимир Путин.
В целом, подчеркнул он, Россия, несмотря на всяческие попытки помешать ей, развивает отношения со многими странами, и наш товарооборот растет.
При этом, констатировал глава государства, если сегодняшние тенденции в международной экономике сохранятся, это будет плохо для всех.

"Не состоим в военных союзах"

Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в расширении присутствия китайских производителей на нашем рынке. Кроме того, Россия высоко ценит готовность китайских партнеров работать вместе, подчеркнул Путин.
"Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, как вы знаете", - сказал президент России.
В целом Путин подчеркнул, что считает российско-китайский энергетический форум важным подспорьем в развитии отношений с Китаем именно в части улучшения экономического партнерства. При этом он подчеркнул, что никакого военного союза РФ с Китаем не создавали. "Мы не состоим с Китаем в военных союзах. Мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров", - резюмировал российский лидер.

"Он хороший актер"

Путин рассказал о своем отношении к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его хорошим специалистом в "своей области".
"Он хороший актер. Но одно дело кого-то играть, другое дело быть кем-то", – заметил российский лидер, подчеркнув, что для управления государством нужны и другие качества: опыт, знания, умение видеть проблемы, найти инструменты и так далее. При этом российский лидер подчеркнул, что не считает, что у Зеленского отсутствуют эти качества, но отметил, что пока слышны противоречивые высказывания: "до выборов одно, после выборов – другое".

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