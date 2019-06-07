"Тигры, обезьяна и Зеленский": Самые яркие фразы Путина со второго дня ПМЭФ

Доверие и доллар

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо переосмыслить роль доллара в мире. Глава государства отметил, что доверие к американской валюте повсеместно падает.

Путин связывает это с тем, что США используют доллар в качестве инструмента международного давления.

Речь идёт о различных санкциях, которые применяет Вашингтон в отношении других стран, запрещая им те или иные операции с использованием американской валюты.

"Доверие к доллару в мире падает. Надо переосмыслить роль доллара, превратившегося в инструмент давления эмитента (организации, которая выпускает ценные бумаги) на весть мир", - подчеркнул Путин.

"Один народ" - Белоруссия войдет в состав РФ?

Владимир Путин исключил объединение России и Белоруссии к 2024 году, когда истекут его президентские полномочия.

"Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные госурадства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет", - приводит ТАСС цитату Путина.

Об обезьянах и тиграх

Российский лидер объяснил, где место России в схватке за экономическое первенство. Рост тенденции к торговым ограничениям и торговым войнам нанесет ущерб мировому ВВП и торговле, пояснил глава государства.

Он также напомнил о китайской пословице про умную обезьяну. "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится", - сказал Владимир Путин.

В целом, подчеркнул он, Россия, несмотря на всяческие попытки помешать ей, развивает отношения со многими странами, и наш товарооборот растет.

При этом, констатировал глава государства, если сегодняшние тенденции в международной экономике сохранятся, это будет плохо для всех.

"Не состоим в военных союзах"

Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в расширении присутствия китайских производителей на нашем рынке. Кроме того, Россия высоко ценит готовность китайских партнеров работать вместе, подчеркнул Путин.

"Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, как вы знаете", - сказал президент России.

В целом Путин подчеркнул, что считает российско-китайский энергетический форум важным подспорьем в развитии отношений с Китаем именно в части улучшения экономического партнерства. При этом он подчеркнул, что никакого военного союза РФ с Китаем не создавали. "Мы не состоим с Китаем в военных союзах. Мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров", - резюмировал российский лидер.

"Он хороший актер"

Путин рассказал о своем отношении к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его хорошим специалистом в "своей области".