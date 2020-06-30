"The New York Times должна ответить за свои слова!": Фейк про Афганистан вызвал ярость американцев

Газета The New York Times опубликовала 28 июня материал, в котором утверждалось, будто бы Россия давала вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане. При этом автор статьи ссылался на слова некоего анонимного источника.

С опровержением фейка выступил даже Пентагон. В военном ведомстве США заявили, что никаких доказательств приведённой в материале NYT информации нет. А в комментариях к статье читатели требуют привлечь издание к ответственности за распространение откровенной лжи.

"NYT должна ответить за свои слова!" - пишет Silent Observer. "Никаких доказательств. Пора уже этим журналюгам увольняться с позором", - добавляет Jackholiday. "Пусть уже "Нью-Йорк таймс" назовут по имени свои безымянные источники, будет очень интересно", - предлагает Ganthore.

Не удержался от гневного комментария в Twitter и президент США Дональд Трамп. Он назвал материал очередной мистификацией о России с целью опорочить республиканцев. При этом Трамп использовал в сообщении множество восклицательных знаков, намекая на высокую степень негодования.