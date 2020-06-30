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"The New York Times должна ответить за свои слова!": Фейк про Афганистан вызвал ярость американцев
30 июня 2020, 23:00 • 138 • Политика
Читатели The New York Times требуют привлечь газету к ответственности за публикацию фейка о России и убийствах американских солдат в Афганистане. "The New York Times должна ответить за свои слова!" - негодуют люди в комментариях.
Газета The New York Times опубликовала 28 июня материал, в котором утверждалось, будто бы Россия давала вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане. При этом автор статьи ссылался на слова некоего анонимного источника.
С опровержением фейка выступил даже Пентагон. В военном ведомстве США заявили, что никаких доказательств приведённой в материале NYT информации нет. А в комментариях к статье читатели требуют привлечь издание к ответственности за распространение откровенной лжи.
Не удержался от гневного комментария в Twitter и президент США Дональд Трамп. Он назвал материал очередной мистификацией о России с целью опорочить республиканцев. При этом Трамп использовал в сообщении множество восклицательных знаков, намекая на высокую степень негодования.
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