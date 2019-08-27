|
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"
27 августа 2019, 04:09 • 129 • В мире
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Соцсети бурлят, обсуждая эту новость. Некоторые не преминули кинуть камень в огород Роскосмоса, мол, "The game is over, Мr. Rogozin". Однако нашлись те, кто радикально не согласился с мнением злорадствующих. "Пусть на мётлах летают", - негативно в адрес ЕКА высказался пользователь под ником kirasir61.
В соцсетях бурно обсуждают решение Европейского космического агентства отказаться от доставки астронавтов на МКС российскими "Союзами". Как сообщил ранее глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, в ближайшие годы ЕКА начнет пользоваться американскими аналогами.
При этом, как рассказал российский космонавт Павел Виноградов, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. В беседе с телеканалом "360" он уточнил, что кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе.
Однако в Сети мнения разделились, некоторые пользователи предпочли после решения европейцев винить Роскосмос и ответственного за деятельность ведомства Дмитрия Рогозина.
"The game is over, Мr. Rogozin", – написал в Facebook Nikolay Keskinov.
Не согласился с этим мнением комментатор под ником Efim Rubin. Он в шутку отметил, "молодежь ни черта не понимает, что Россия способна создавать и запускать что угодно с помощью лома и какой-то матери".
Многие попросту посмеялись над решением ЕКА.
"Ха-ха! На батутах, наверное, будут допрыгивать!!!" – сыронизировал likely_highly.
"Пусть на мётлах летают", - добавил kirasir61.
А блогер ProhozhiyR и вовсе усомнился в правильности решения ЕКА. "Американцы проверят надёжность на европейцах как на мышах", - с сарказмом отметил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2019, 01:54
|
20 августа 2019, 12:54
|
25 августа 2019, 11:40
|
24 августа 2019, 04:39
|
23 августа 2019, 02:39
|
26 августа 2019, 08:24
|
22 августа 2019, 00:39