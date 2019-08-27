"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"

В соцсетях бурно обсуждают решение Европейского космического агентства отказаться от доставки астронавтов на МКС российскими "Союзами". Как сообщил ранее глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, в ближайшие годы ЕКА начнет пользоваться американскими аналогами.

При этом, как рассказал российский космонавт Павел Виноградов, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. В беседе с телеканалом "360" он уточнил, что кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе.

Однако в Сети мнения разделились, некоторые пользователи предпочли после решения европейцев винить Роскосмос и ответственного за деятельность ведомства Дмитрия Рогозина.

"The game is over, Мr. Rogozin", – написал в Facebook Nikolay Keskinov.

Не согласился с этим мнением комментатор под ником Efim Rubin. Он в шутку отметил, "молодежь ни черта не понимает, что Россия способна создавать и запускать что угодно с помощью лома и какой-то матери".

Многие попросту посмеялись над решением ЕКА.

"Ха-ха! На батутах, наверное, будут допрыгивать!!!" – сыронизировал likely_highly.

"Пусть на мётлах летают", - добавил kirasir61.

А блогер ProhozhiyR и вовсе усомнился в правильности решения ЕКА. "Американцы проверят надёжность на европейцах как на мышах", - с сарказмом отметил он.