Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это хорошо для мировой безопасности»: Трамп допустил приглашение России в G7
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально реши...
Российский дипломат заявил, что ЧП под Северодвинском не связано с ядерными испы...
"Победители холодной войны" против очнувшейся России: Эксперт о причин...
Главная / В мире

"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"

27 августа 2019, 04:09  •  129 • В мире
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Соцсети бурлят, обсуждая эту новость. Некоторые не преминули кинуть камень в огород Роскосмоса, мол, "The game is over, Мr. Rogozin". Однако нашлись те, кто радикально не согласился с мнением злорадствующих. "Пусть на мётлах летают", - негативно в адрес ЕКА высказался пользователь под ником kirasir61.
В соцсетях бурно обсуждают решение Европейского космического агентства отказаться от доставки астронавтов на МКС российскими "Союзами". Как сообщил ранее глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, в ближайшие годы ЕКА начнет пользоваться американскими аналогами.
При этом, как рассказал российский космонавт Павел Виноградов, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. В беседе с телеканалом "360" он уточнил, что кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе.
Однако в Сети мнения разделились, некоторые пользователи предпочли после решения европейцев винить Роскосмос и ответственного за деятельность ведомства Дмитрия Рогозина.
"The game is over, Мr. Rogozin", – написал в Facebook Nikolay Keskinov.
Не согласился с этим мнением комментатор под ником Efim Rubin. Он в шутку отметил, "молодежь ни черта не понимает, что Россия способна создавать и запускать что угодно с помощью лома и какой-то матери".
Многие попросту посмеялись над решением ЕКА.
"Ха-ха! На батутах, наверное, будут допрыгивать!!!" – сыронизировал likely_highly.
"Пусть на мётлах летают", - добавил kirasir61.
А блогер ProhozhiyR и вовсе усомнился в правильности решения ЕКА. "Американцы проверят надёжность на европейцах как на мышах", - с сарказмом отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
26 августа 2019, 11:54
Без Путина никуда: Трамп «поссорился» с коллегами по G7 из-за России
26 августа 2019, 15:09
Дайджест СМИ: Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
27 августа 2019, 00:54
США спровоцировали испытания под Северодвинском. Российский дипломат на Западе объяснил предназначение нового оружия России
26 августа 2019, 18:24
Киев ждал этого: Украина ждёт газовой помощи от Европы
26 августа 2019, 14:54
«Отказались от понятия «доказательная база»: вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей
26 августа 2019, 15:09
Вместо российских турбоустановок - японские: В Индии выставили условие по новой АЭС - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 00:54
Срочный визит к Путину: Эрдоган едет не договариваться, а ПРОСИТЬ (Камран Гасанов)
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 00:54
"Победители холодной войны" против очнувшейся России: Эксперт о причинах но...
27 августа 2019, 02:24
Чем похожи август 1991 и август 2019: ждать ли России новую революцию?
27 августа 2019, 00:54
Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
20 августа 2019, 12:54
"К чему приспособились, то и осталось": Эксперт о том, что получили прибалты после "завоевания суверенитета"
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
24 августа 2019, 04:39
"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках эксперт указал на странности в истории с А321
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.