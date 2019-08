"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"

Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Соцсети бурлят, обсуждая эту новость. Некоторые не преминули кинуть камень в огород Роскосмоса, мол, "The game is over, Мr. Rogozin". Однако нашлись те, кто радикально не согласился с мнением злорадствующих. "Пусть на мётлах летают", - негативно в адрес ЕКА высказался пользователь под ником kirasir61.