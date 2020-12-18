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"Thank you, Mr President": Google попался на Путине
18 декабря 2020, 12:30 • 40 • Политика
Политолог Владимир Корнилов поймал Google Translator на забавном переводе фразы "Thank you, Mr President" на русский язык. При переводе вместо "мистер президент" Google выдаёт имя и отчество президента России Владимира Путина.
"Забавно Google Translator сейчас переводит фразу "Thank you, Mr President" на русский язык", - обратил внимание политолог Владимир Корнилов, публикуя у себя на странице в Twitter скриншот перевода данной фразы.
Переведённая на русский благодарность действительно выглядит забавной, поскольку вместо ожидаемого "спасибо, мистер президент", Google выдаёт имя и отчество президента России Владимира Путина.
"Спасибо, Владимир Владимирович", - так фраза звучит в переводчике.
Под постом пользователи забросали политолога комментариями. Кто просто восхитился, написав ёмкое "Круто!", а кто не поверил и перепроверил. Результаты опубликованы в комментариях к твиту. И все они совпадают с тем, что получилось у Корнилова.
Однако, один из интернет-пользователей заметил, что всё дело в запятой. В приложенном к ответу скриншоте он показал, что без этого знака препинания перевод будет отличаться.
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