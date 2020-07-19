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"Тьфу... глазки бегают": Шахназаров об оскорблении Кадырова и панических оправданиях Зеленского

19 июля 2020, 23:00  •  141 • Политика
Старое видео с оправданиями Владимира Зеленского за извинения перед Кадыровым после оскорбительного скетча вновь на пике обсуждений. В том числе высказался Рамзан Кадыров, выразив сожаление, что Зеленский из настоящего мужчины превратился в нечто иное. Свою оценку произошедшему дал и писатель Михаил Шахназаров. "Тьфу... глазки бегают", - подчеркнул спикер.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне потребовал от президента Украины Владимира Зеленского новых извинений за ролик "Квартала 95". Оправдания бывшего комика в духе "я объясню тебе, Димочка" не прокатили. Прозвучали они в интервью Дмитрию Гордону, которое случилось 1,5 года назад. Очередная нарезка оправданий Зеленского всколыхнула виток обсуждений. В том числе вмешался Рамзан Кадыров.
Изначально Владимир Зеленский принёс извинения Рамзану Кадырову, поскольку в выпуск "Квартала 95" включили кадры с похорон отца сегодняшнего главы Чечни, Ахмата Кадырова. Зеленский, оправдываясь перед Гордоном, заявил, что извинения были принесены вовсе не Кадырову, а мусульманам. Мол, в целом, а не в частности. Журналист и писатель Михаил Шахназаров не сдержался, комментируя сказанное:
"И это "президент" страны: "Я объясню тебе, Димочка". Тьфу... Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром", - написал он в личном Telegram-канале.
О позиции Рамзана Кадырова, выраженной в свежем посте в личном Telegram-канале, Царьград писал чуть раньше. К слову, в кадре оправдания Владимира Зеленского выглядели панически.

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