"Тест на коронавирус не важен": Трамп отрицает у себя симптомы заболевания

Заявление американский лидер сделал на пресс-конференции после беседы в Сенате Конгресса с представителями Республиканской партии, пишет ТАСС. Встреча была посвящена экономическому реагированию на эпидемию COVID-2019.

"Я не думаю, что это [тест на коронавирус] важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо", – заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что доверяет врачу Белого дома, который также не видит смысла в тесте на коронавирус при отсутствии симптомов. Трамп не удержался от шутки, заявив, что журналисты первыми узнают о его вероятной болезни и сами же президенту об этом расскажут.

7 марта стало известно, что у одного из участников конференции консервативных кругов Республиканской партии Соединённых Штатов обнаружен коронавирус. Само мероприятие состоялось 29 февраля. Дональд Трамп присутствовал на нём. Сам заболевший с президентом не общался, но мог контактировать с людьми, которые потом находились рядом с лидером США.