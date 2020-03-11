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"Тест на коронавирус не важен": Трамп отрицает у себя симптомы заболевания

11 марта 2020, 20:35  •  50 • В мире
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что тест на коронавирус не важен, поэтому он не собирается его сдавать. Он заявил: симптомов заболевания у него нет.
Заявление американский лидер сделал на пресс-конференции после беседы в Сенате Конгресса с представителями Республиканской партии, пишет ТАСС. Встреча была посвящена экономическому реагированию на эпидемию COVID-2019.
"Я не думаю, что это [тест на коронавирус] важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо", – заявил Дональд Трамп.
Он добавил, что доверяет врачу Белого дома, который также не видит смысла в тесте на коронавирус при отсутствии симптомов. Трамп не удержался от шутки, заявив, что журналисты первыми узнают о его вероятной болезни и сами же президенту об этом расскажут.
7 марта стало известно, что у одного из участников конференции консервативных кругов Республиканской партии Соединённых Штатов обнаружен коронавирус. Само мероприятие состоялось 29 февраля. Дональд Трамп присутствовал на нём. Сам заболевший с президентом не общался, но мог контактировать с людьми, которые потом находились рядом с лидером США.

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