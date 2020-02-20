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"Тесный контакт": В Китае открыли неожиданный способ передачи коронавируса
20 февраля 2020, 04:09 • 55 • В мире
Власти Китая выяснили, что новый тип смертельно опасного коронавируса может передаваться ещё одним способом. Новый тип передачи оказался неожиданным. Выяснилось, что вирус может передаваться от человека к человеку через аэрозоль.
Китайские медики раскрыли новый способ передачи "уханьского синдрома". Доклад об этом опубликовал Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, сообщает "РИА Новости".
До этого считалось, что коронавирус передаётся воздушно-капельным и контактным способами. При этом от человека к человеку он переходит при "тесном" контакте. Однако оказалось, что им можно заразиться и через аэрозоль. Особенно если долго быть в закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля и источником заражения.
Напомним, о вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончалось больше 1,3 тысяч человек, выздоровело около 6 тысяч, число подтверждённых случаев заражения приближается к 60 тысячам.
ВОЗ признала распространение нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.
Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Российской Федерации Георгий Сапронов заявил, что в борьбе с коронавирусом может помочь погода. По его словам, вирус не зависит от погоды напрямую, однако частично подпадает под категорию сезонных заболеваний, так как распространяется воздушно-капельным путём. Это означает, что когда весеннее солнце начнёт пригревать, активность коронавируса должна существенно снизиться.
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