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"Теряют берега": Косачев назвал заявление адмирала следствием безнаказанности агрессий США
09 февраля 2019, 17:54 • 140 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что агрессивную внешнюю политику США поощряет их безнаказанность. "Теряют берега", - отметил он по поводу воинственного заявления адмирала ВМС США, призвавшего к "наступлению на Россию".
По мнению сенатора, заявление американского адмирала следует воспринимать серьёзно, так как его до сих пор никто не дезавуировал.
"Во-первых, это высокопоставленный представитель самой сильной армии мира. Во-вторых, его слова пока никто не дезавуировал", - пояснил Косачев в своем Facebook.
Сенатор считает, что выраженный в словах военного настрой в полной мере отражает царящие в Вашингтоне настроения. "Варясь в собственном соку, политики и военные США, как говорится, "теряют берега" – перестают адекватно воспринимать мир, отличать большие державы от малых, ядерные от неядерных", - подчеркнул политик.
Напомним, ранее издание Business Insider сообщило, что глава военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе своего выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай. Адмирал обвинил Россию в "блокировании Азовского моря", а также наращивании военного присутствия в Восточном Средиземноморье.
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