"Терроризм против Ирана": Зариф рассказал о тысячах убитых санкциями США

Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф в специальной статье для газеты "Коммерсантъ" рассказал, как жестокие действия США мешают исламской республике защитить себя от коронавирусной инфекции.

В стране уже почти 40 тысяч заболевших, свыше 2,5 тысячи граждан скончались в результате COVID-19. Несмотря на всё это, Вашингтон по-прежнему сохраняет в силе жёсткие санкции, препятствующие поставкам медикаментов и ослабляющие экономику государства в условиях тяжёлого кризиса.

Незаконно наложенные Соединёнными Штатами экономические ограничения блокируют финансовые источники Ирана, а потому лишают его граждан доступа к необходимым препаратам и оборудованию. Такие действия американцев могут спровоцировать настоящую гуманитарную катастрофу в республике, подчеркнул Зариф.

США давят на нефтяной сектор экономики страны, препятствуя экспорту. Между тем поставки сырья как раз являются основной статьёй дохода страны.

Кроме того, Вашингтоном наложены ограничения на закупку иранскими властями лекарств и медицинского оборудования. А ограничения в финансовой сфере ударяют по возможностям республики приобретать товары в гуманитарных целях.