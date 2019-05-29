"Террористы обломают "зубы" о Крымский мост" - эксперт предупредил о тотальной защите A2/AD

Практически сразу после начала строительства Крымского моста на Украине начали говорить о его недолговечности. Стоило только пустить по мосту поток машин, как в Киеве и на Западе появились провокационные призывы разрушить постройку через Керченский пролив.

Военный обозреватель телеканала "Звезда" Александр Артамонов в своей публикации под заголовком "Всероссийская здравница и форпост границы России: террористы обломают "зубы" о Крымский мост", детально рассуждает о том, откуда можно ждать нападения на постройку, и предупреждает о тотальной защите Крымского моста.

"На языке профессионалов, оборона ведётся по принципу A2/AD (anti-access and area denial), - поясняет автор публикации. - То есть создания тотальной зоны ответственности".

Он же цитирует и один из источников в управлении ФСБ, курирующем безопасность стратегического путепровода.

"Крымский мост построен по технологии купола над реактором атомной электростанции", - отмечает собеседник, подчёркивая неуязвимость Крымского моста.

"Способны "порвать" в клочья любого террориста"

Обозреватель отмечает, что на страже Крымского моста стоят современные российские средства вооружения. Те же, к слову, что защищают, например, нашу авиабазу в Сирии. Так, путепровод находится под постоянным контролем зенитно-ракетных комплексов "Тор", "Панцирь", "Бук-М2".

"Способные "порвать" в клочья любого террориста, причём ещё даже до запуска ракеты", - указывает Артамонов, предупреждая, что каждая из этих систем способна не только сбивать ракеты с курса, но и уничтожить саму платформу, запустившую их.

На случай более серьёзной угрозы в Крыму имеется и прекрасно известный своей мощью комплекс С-400 "Триумф".

Провокация с моря

Среди одной из наиболее вероятных угроз Крымскому мосту эксперт называет и атаку с моря. Он не исключает того, что Киев может решиться на повторение провокации в Керченском проливе. Но уже с применением американских боевых кораблей.

Речь идёт о возможной покупке у Соединённых Штатов двух эсминцев проекта Oliver Hazard Perry, о которых ранее проговорился украинский адмирал Игорь Воронченко.

Обозреватель отметил, что в этом случае есть опасность широкомасштабных боевых действий, но надеется на "благоразумие" Киева.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну, - указывает эксперт. - Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России".

"Неубиваемые" опоры

К слову, продумали строители Крымского моста и возможную атаку (или случайное касание) опор путепровода. Эксперт указывает на то, что даже от случайного соприкосновения были установлены так называемые "палы". Их оголовок, как отмечается, сделан из железобетона, а каркас - из металлического шпунта. Всё, что внутри, заполнено камнями.

"Ни одно современное плавсредство не способно пробить такой монолит или причинить ему хоть какой-либо ущерб", - резюмирует Артамонов.