"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харьковского оппозиционера

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива рассказал о похищении и вероятном убийстве националистами харьковского оппозиционера. "Власть устраивает террор против русских", - отметил он.

Кива заявил, что неизвестные похитили его соратника - руководителя харьковской организации "Патриоты - За жизнь" Игоря Мартыненко. Депутат полагает, что за похищением стоит украинская националистическая группировка "Азов", которая аффилирована с властями. По его словам, вероятнее всего, Мартыненко уже убит.

Я всегда говорил, что власть будет покрывать, способствовать и устраивать террор над русскоговорящим населением. Игорь был патриотом, и за это его выкрали и сегодня убили. Будьте аккуратны. Они придут и будут убивать,

- заявил народный избранник, записав видеообращение в Telegram.

Отметим, что украинские националисты действуют с молчаливого поощрения (а иногда и по заказу) украинских властей. Известно, что некоторые группировки напрямую связаны с официальными лицами - например, с экс-президентом Петром Порошенко и экс-главой МВД Арсеном Аваковым. Ряд преступлений националистов, вроде убийства журналиста Олеся Бузины и поджога одесского Дома профсоюзов, до сих пор не раскрыты, а виновные не привлечены к ответственности.