"Терпеть её не могу": Британцы определились с виновницей раскола в королевской семье

В соцсетях британцы без зазрения совести поливают грязью Меган Маркл, считая её виновницей раскола в королевской семье. Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут исполнять официальные обязанности членов королевской семьи. Супруги уже сложили с себя обязанности членов королевской семьи и больше не имеют права пользоваться титулами Его и Её Высочество, уведомили в Букингемском дворце.

Тем временем англичане негодуют из-за случившегося. Некоторые даже намекают, что парочка должна была вернуть в казну потраченные на свадебные торжества средства, передают "Дни.ру".

Другие же и вовсе переходят на личности и винят в расколе монаршей семьи Маркл.

"Терпеть её не могу. Она уничтожила семью", "Давайте объявим бойкот бывшей актрисе!", "Принц Гарри вряд ли бы согласился расстаться с близкими, если бы не давление Меган Маркл", – убеждены комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто решил оказать поддержку "изгнанникам".

"Это ваша жизнь и ваш выбор. Желаю вам успеха", "Приезжайте в Канаду. Надеюсь, вы обретёте здесь покой, которого так желали", "Ваши негативные комментарии – яркий пример, почему Меган Маркл и её муж решили уйти в тень. Принц Гарри потерял мать после подобной волны гнева, и он не хочет, чтобы подобный ужас пережил его сын", - пишут в соцсетях переживающие за пару блогеры.