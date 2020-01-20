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"Терпеть её не могу": Британцы определились с виновницей раскола в королевской семье

20 января 2020, 16:09  •  114 • В мире
Британцы несдержанно отреагировали на решение Букингемского дворца позволить Меган Маркл и принцу Гарри вести независимую от двора жизнь. В Сети пользователи винят во всём супругу принца. "Терпеть её не могу", - пишут пользователи в Сети и даже предлагают объявить Маркл бойкот.
В соцсетях британцы без зазрения совести поливают грязью Меган Маркл, считая её виновницей раскола в королевской семье. Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл больше не будут исполнять официальные обязанности членов королевской семьи. Супруги уже сложили с себя обязанности членов королевской семьи и больше не имеют права пользоваться титулами Его и Её Высочество, уведомили в Букингемском дворце.
Тем временем англичане негодуют из-за случившегося. Некоторые даже намекают, что парочка должна была вернуть в казну потраченные на свадебные торжества средства, передают "Дни.ру".
Другие же и вовсе переходят на личности и винят в расколе монаршей семьи Маркл.
"Терпеть её не могу. Она уничтожила семью", "Давайте объявим бойкот бывшей актрисе!", "Принц Гарри вряд ли бы согласился расстаться с близкими, если бы не давление Меган Маркл", – убеждены комментаторы.
Впрочем, нашлись и те, кто решил оказать поддержку "изгнанникам".
"Это ваша жизнь и ваш выбор. Желаю вам успеха", "Приезжайте в Канаду. Надеюсь, вы обретёте здесь покой, которого так желали", "Ваши негативные комментарии – яркий пример, почему Меган Маркл и её муж решили уйти в тень. Принц Гарри потерял мать после подобной волны гнева, и он не хочет, чтобы подобный ужас пережил его сын", - пишут в соцсетях переживающие за пару блогеры.

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