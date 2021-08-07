Китайцы считают, что в Черноморском регионе у берегов Крыма витает запах пороха. Они предупредили об этом НАТО. "Терпение России на пределе", - пишет одно из изданий.

Издание Baijiahao проанализировало ситуацию в Черноморском регионе. По мнению аналитиков, там стало значительно более напряжённо в последние месяцы.

В публикации упоминаются недавние учения, когда США объединили военных из трёх десятков стран. К предупреждениям России насчёт того, что манёвры НАТО в Чёрном море могут быть опасны, участники учений не прислушались.

Авторы статьи считают, что это вызвало раздражение у России, так как западные армии постоянно устраивают различные провокации. И дело не только в учениях. Некоторое время назад в русских территориальных водах оказался британский эсминец.

"При этом, как показала недавняя история с вторжением британского эсминца в российские территориальные воды у Крыма, терпение РФ находится на пределе", - пишут китайцы.

Они убеждены в том, что Россия способна решиться на атаку и потопить корабль НАТО.

В Черноморском регионе Россия после воссоединения с Крымом значительно усилила оборону. Не исключено, что корабли военно-морского флота США попадут в ловушку, если попробуют туда сунуться.

"В Черноморском регионе чувствуется запах пороха, и с каждым месяцем он ощущается всё сильней", - предупредили китайские авторы.