Даже европейцы стали замечать, что Украина намеренно заводит переговорный процесс в тупик и всеми силами сопротивляется урегулированию конфликта. Они 12 раз спрашивали Киев про Донбасс и ни разу не получили ответа. Терпение лопнуло даже у ОБСЕ.

Об этом рассказал советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник в разговоре с порталом Nation News. По его словам, посол ОБСЕ Пьер Морель заметил, что украинская делегация отказывается от любого диалога с республиками Донбасса, и сделал замечание киевским переговорщикам.

Морель в течение часа воспитывал представителя Украины и 12 раз задал ему один и тот же вопрос: "Будете ли вы рассматривать предложение, сделанное ДНР и ЛНР по созданию совместной дорожной карты?" - отметил Мирошник.

В результате украинская сторона 12 раз проигнорировала заданный ей вопрос, каждый раз сводя разговор к "плохой России". Советник главы ЛНР пояснил, что перед украинской делегацией стоит задача сопротивляться любым попыткам достичь договорённости. Сама тема политического урегулирования для Киева является запретной, поскольку украинская власть очень боится недовольства западных кураторов и гнева своих же националистов.

Напомним, что с 2015 года, когда были подписаны вторые Минские соглашения, Киев не выполнил ни одного из пунктов соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавался, что "Минск-2" является для его страны не способом закончить затянувшуюся войну, а средством сохранить санкции против России.