|
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
04 марта 2021, 06:05 • 333 • Политика
Даже европейцы стали замечать, что Украина намеренно заводит переговорный процесс в тупик и всеми силами сопротивляется урегулированию конфликта. Они 12 раз спрашивали Киев про Донбасс и ни разу не получили ответа. Терпение лопнуло даже у ОБСЕ.
Об этом рассказал советник главы ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник в разговоре с порталом Nation News. По его словам, посол ОБСЕ Пьер Морель заметил, что украинская делегация отказывается от любого диалога с республиками Донбасса, и сделал замечание киевским переговорщикам.
В результате украинская сторона 12 раз проигнорировала заданный ей вопрос, каждый раз сводя разговор к "плохой России". Советник главы ЛНР пояснил, что перед украинской делегацией стоит задача сопротивляться любым попыткам достичь договорённости. Сама тема политического урегулирования для Киева является запретной, поскольку украинская власть очень боится недовольства западных кураторов и гнева своих же националистов.
Напомним, что с 2015 года, когда были подписаны вторые Минские соглашения, Киев не выполнил ни одного из пунктов соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавался, что "Минск-2" является для его страны не способом закончить затянувшуюся войну, а средством сохранить санкции против России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
333
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2021, 13:55
|
27 февраля 2021, 00:55
|
28 февраля 2021, 05:30
|
25 февраля 2021, 11:20
|
25 февраля 2021, 09:30
|
02 марта 2021, 14:40
|
27 февраля 2021, 12:50