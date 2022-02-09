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"Терпеливой" Украине-красавице назвали способ решить проблему Донбасса

09 февраля 2022, 06:20  •  80 • Политика
Владимир Путин высказался о Минских соглашениях, Владимир Зеленский ответил и об Украине-красавице, и о терпении. Об этой ситуации высказался эксперт Богдан Безпалько. Он назвал гарантированный способ решить проблему Донбасса.
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. После этого политики провели пресс-конференцию, в ходе которой Путин напомнил о необходимости исполнения Минских соглашений Киевом, хоть нынешнее украинское руководство с чем-то может и не соглашаться.
"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - произнёс президент России.
Владимир Зеленский ответил на это, что Украина действительно красавица, но с другими словами в этой фразе не согласился. Ему не понравилось, что русский коллега об Украине сказал "моя". По мнению украинского президента это "перебор небольшой".
Зеленский добавил, что Киев очень терпелив и от этого терпения зависит эскалация конфликта в Донбассе.
"Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведём себя очень достойно", - заверил президент Украины.
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не согласился с мнением украинского лидера. Незалежная действительно проявляет терпение, но лишь в одном - систематически не выполняя Минские соглашения. Это является главной проблемой Киева.
Но проблема это не единственная. Дело ещё и в заявлениях украинской элиты, которая декларирует намерение не исполнять Минские договорённости. Иногда даже утверждает, что выполнить их якобы невозможно. При этом остальные стороны соглашений, включая Донецкую и Луганскую народные республики, от своих обязательств не отказываются, отметил Безпалько.
"Есть замечательный способ выйти из конфликта в Донбассе. По крайней мере, из его горячей фазы. Это начать исполнять Минские соглашения", - произнёс эксперт в эфире радио Sputnik.

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