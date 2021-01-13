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"Терминатор" Путина не имеет аналогов в мире: В Германии оценили российский "городской" танк
13 января 2021, 21:00 • 94 • Политика
"Терминатор" - путинский танк для уличного боя, не имеющий аналогов в мире, пишет немецкое издание Stern о новейшей российской разработке.
Российская боевая машина "Терминатор" не имеет аналогов в мире и легко справляется там, где обычные танки несостоятельны. Так оценивает новейшую российскую разработку немецкое издание Stern.
Речь идёт о боевой машине поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", разработанной для проведения боёв в городских условиях. "Городской танк" вооружён четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами типа "Атака" 9М120, двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42 и спаренным пулемётом калибра 7,62 мм (ПКТМ). И всё это великолепие - на ходовой части танка Т-90, что обеспечивает "Терминатору" высокую манёвренность и скорость до 60 км/ч.
Отмечается, что задачей боевой машины является сопровождение танков и пехоты в городских районах. "Терминатор" был разработан специально для этой цели с учётом боевого опыта, полученного в ходе советско-афганской войны, первой чеченской войны и боевых действий в Сирии.
В городских условиях на узких улицах обычные танки теряют способность защищать пехоту. Из-за длинных стволов и плотной застройки танки часто не могут даже повернуть башню. У "Терминатора" такой проблемы нет. Он может вращать башню в любом направлении даже на самых узких улицах.
- пишет немецкое издание.
Не представляет проблему для "Терминатора" и противник, ведущий по нему огонь с большого расстояния. Дальность орудий БМПТ составляет порядка 6 км. По мнению немецких экспертов, всё эти достоинства сделают "Терминатор" настоящим бестселлером на рынке вооружений, пишут Nation News.
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