Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Матерящиеся телеканалы Украины и Грузии не смогли провести антироссийский телемо...
"Черный нотариус" нарисовал подписи оппозиции в Москве (Руслан Осташк...
Не ходи на выборы, если...
Зеленский объяснился за звонок в Кремль: "У меня корона с головы не спадёт&...
Главная / В мире

"Терминатор, ну пожалуйста": Американцы призвали "восставшего из мёртвых" Шварценеггера возглавить страну

12 июля 2019, 22:39  •  70 • В мире
Пользователи соцсетей смеются над президентом США Дональдом Трампом, который якобы заявил, что Арнольд Шварценеггер мёртв. О сказанном американским лидером сообщил корреспондент Yahoo News Хантер Уокер, который, впрочем, быстро поправился, отметив, что Трамп произнёс это в метафорическом смысле. Однако после такого фейла многие пользователи обратились к "восставшему из мёртвых" Шварценеггеру и призвали его поучаствовать в президентской гонке.
Интернет-пользователи вознегодовали из-за слов Дональда Трампа, который якобы сообщил о "смерти" Арнольда Шварценеггера. Новость об этом ранее распространил корреспондент Yahoo News Хантер Уокер. Впрочем, позднее он поправился и отметил, что в действительности Трамп метафорично высказался о рейтинге реалити-шоу The Apprentice ("Ученик") с участием актёра.
Забавно то, как сам Шварценеггер быстро отреагировал на сообщения о "смерти". На странице в Twitter он иронично написал: "Я всё ещё здесь". А также предложил Трампу сравнить налоговые декларации.
Некоторых пользователей насмешил казус со Шварценеггером, некоторые даже призвали его поучаствовать в будущих президентских выборах и возглавить страну.
"Просто иди в 2020-м (год выборов - прим.ред.), Шварценеггер, мы нуждаемся в тебе", - отметил пользователь под ником MichaelHewitt23
"Мой президент", - такие твиты опубликовали DeanNichols5 и Paulo_Macdonald, сопроводив сообщения гифками с мускулистым Арни.
Скриншот twitter.com/Schwarzenegger
"Это безумно, я пытаюсь верить в Трампа, но каждый раз, когда он говорит что-то подобное, мне интересно, обманывают ли меня. Арнольд должен быть президентом", - констатировал kevin flaherty.
ChrisMidgley9 и вовсе раскритиковал нынешнего американского лидера, напомнив про его инициативы со стеной, мигрантами и ряд иных заявлений.
"Не слушайте расистского нарцисса, он думает, что Луна является частью Марса, он думает, что Шварценеггер мёртв, и он думает, что мексиканцы заплатят за стену, которая не имеет ничего общего с ними, за исключением иррационального страха перед расистами. Он хорош в бизнесе и должен туда вернуться", - заметил он.
"Арнольд. Пожалуйста, призовите его к человечности. Он убивает детей. Ты терминатор. Мы нуждаемся в вас", - добавила AmyMiranda.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 09:39
"Загляну под каждый камень, но узнаю": Трамп хочет установить гражданство всех жителей в США
12 июля 2019, 12:54
Дайджест СМИ: Лобстер для посла Израиля, русское расследование в Италии, китайский проект Байдена
12 июля 2019, 22:24
«Меняется стиль, но не цели»: как Байден собирается вернуть США «главную роль» в мире
12 июля 2019, 06:24
"За фильм еще ответите": За показ ленты Стоуна Луценко угрожает телеканалу "112. Украина" серьезным наказанием "за госизмену"
12 июля 2019, 22:39
"Терминатор, ну пожалуйста": Американцы призвали "восставшего из мёртвых" Шварценеггера возглавить страну
12 июля 2019, 22:39
Какой у вас текущий авианосец, милорды?
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 июля 2019, 09:39
Над Зеленским сгущаются тучи: "Первым позвонить в Кремль патриот Украины не имее...
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименован...
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именн...
12 июля 2019, 03:09
Не "Комсомолец" и не "Лошарик": Финны заинтригованы затопленным р...
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2019, 03:39
"Ты-то куда лезешь?": Малахова одёрнули за "грязный язычок" после обращения к Зеленскому
07 июля 2019, 12:24
«Обосновать неприязнь»: в Брюсселе назвали Россию помехой в борьбе с угрозами безопасности ЕС
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
12 июля 2019, 06:24
"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки
07 июля 2019, 09:09
Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
11 июля 2019, 02:39
Почему Донбасс споткнулся на пороге России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.