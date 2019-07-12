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"Терминатор, ну пожалуйста": Американцы призвали "восставшего из мёртвых" Шварценеггера возглавить страну
12 июля 2019, 22:39 • 70 • В мире
Пользователи соцсетей смеются над президентом США Дональдом Трампом, который якобы заявил, что Арнольд Шварценеггер мёртв. О сказанном американским лидером сообщил корреспондент Yahoo News Хантер Уокер, который, впрочем, быстро поправился, отметив, что Трамп произнёс это в метафорическом смысле. Однако после такого фейла многие пользователи обратились к "восставшему из мёртвых" Шварценеггеру и призвали его поучаствовать в президентской гонке.
Интернет-пользователи вознегодовали из-за слов Дональда Трампа, который якобы сообщил о "смерти" Арнольда Шварценеггера. Новость об этом ранее распространил корреспондент Yahoo News Хантер Уокер. Впрочем, позднее он поправился и отметил, что в действительности Трамп метафорично высказался о рейтинге реалити-шоу The Apprentice ("Ученик") с участием актёра.
Забавно то, как сам Шварценеггер быстро отреагировал на сообщения о "смерти". На странице в Twitter он иронично написал: "Я всё ещё здесь". А также предложил Трампу сравнить налоговые декларации.
Некоторых пользователей насмешил казус со Шварценеггером, некоторые даже призвали его поучаствовать в будущих президентских выборах и возглавить страну.
"Просто иди в 2020-м (год выборов - прим.ред.), Шварценеггер, мы нуждаемся в тебе", - отметил пользователь под ником MichaelHewitt23
"Мой президент", - такие твиты опубликовали DeanNichols5 и Paulo_Macdonald, сопроводив сообщения гифками с мускулистым Арни.
Скриншот twitter.com/Schwarzenegger
"Это безумно, я пытаюсь верить в Трампа, но каждый раз, когда он говорит что-то подобное, мне интересно, обманывают ли меня. Арнольд должен быть президентом", - констатировал kevin flaherty.
ChrisMidgley9 и вовсе раскритиковал нынешнего американского лидера, напомнив про его инициативы со стеной, мигрантами и ряд иных заявлений.
"Не слушайте расистского нарцисса, он думает, что Луна является частью Марса, он думает, что Шварценеггер мёртв, и он думает, что мексиканцы заплатят за стену, которая не имеет ничего общего с ними, за исключением иррационального страха перед расистами. Он хорош в бизнесе и должен туда вернуться", - заметил он.
"Арнольд. Пожалуйста, призовите его к человечности. Он убивает детей. Ты терминатор. Мы нуждаемся в вас", - добавила AmyMiranda.
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