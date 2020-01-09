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"Теракты 11 сентября покажутся старым добрым временем": Сатановский оценил, могут ли США развязать войну
09 января 2020, 10:24 • 157 • В мире
Политолог Евгений Сатановский оценил, возможна ли новая масштабная война на Ближнем Востоке и может ли президент США Дональд Трамп ударить по Ирану. Эксперт напомнил, что до этого США нанесли ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Однако Сатановский предсказывает, что если война на Ближнем Востоке разгорится, "теракты 11 сентября американцам покажутся добрыми старыми временами".
Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский рассказал, может ли начаться война после мести Ирана за убийство американцами генерала Сулеймани. В ответ иранские военные ударили по базам США.
"Если всерьез разгорится, теракты 11-го сентября американцам покажутся добрыми старыми временами. Потому что у Ирана резидентур, и рядом с Соединёнными Штатами, и на территории Соединённых Штатов, более чем достаточно. Может ли Трамп всерьез ударить по Ирану, из чего угодно, включая имеющиеся у него ядерные арсеналы? Может. Он всё может. В свое время Америка била по Хиросиме, Нагасаки, почему нет. Всё возможно", - считает Евгений Сатановский.
Эксперт напомнил, что у Ирана нет ядерного оружия, а лишь технология по его изготовлению. По мнению Сатановского, на это уйдет еще не меньше года. При этом эксперт убежден, что России опасность не угрожает.
"Но будет одна-две бомбы, десяток. Но для того, чтобы вести ядерную войну, нужно от 100 до 110-120 зарядов. Минимум 80. Это какие-то азы. Первый удар, потом часть уничтожается ответным ударом, потом ответный удар на ответный удар. Арсеналы нужны, к примеру, хотя бы как у Пакистана. А без этого ядерной войны не может быть", - считает Сатановский.
Обострение конфликта произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, он готов нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.
Недавно в Штатах заявили о переброске солдат 82-й воздушно-десантной дивизии с базы Форт-Брэгг. По данным СМИ, речь идёт о трёх тысячах человек. Причём основную часть военных разместят в Кувейте. По данным Бориса Рожина, сейчас у США в этом регионе больше 43 тысяч человек. Военные из Штатов размещены в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия.
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