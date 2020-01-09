"Теракты 11 сентября покажутся старым добрым временем": Сатановский оценил, могут ли США развязать войну

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский рассказал, может ли начаться война после мести Ирана за убийство американцами генерала Сулеймани. В ответ иранские военные ударили по базам США.

"Если всерьез разгорится, теракты 11-го сентября американцам покажутся добрыми старыми временами. Потому что у Ирана резидентур, и рядом с Соединёнными Штатами, и на территории Соединённых Штатов, более чем достаточно. Может ли Трамп всерьез ударить по Ирану, из чего угодно, включая имеющиеся у него ядерные арсеналы? Может. Он всё может. В свое время Америка била по Хиросиме, Нагасаки, почему нет. Всё возможно", - считает Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что у Ирана нет ядерного оружия, а лишь технология по его изготовлению. По мнению Сатановского, на это уйдет еще не меньше года. При этом эксперт убежден, что России опасность не угрожает.

"Но будет одна-две бомбы, десяток. Но для того, чтобы вести ядерную войну, нужно от 100 до 110-120 зарядов. Минимум 80. Это какие-то азы. Первый удар, потом часть уничтожается ответным ударом, потом ответный удар на ответный удар. Арсеналы нужны, к примеру, хотя бы как у Пакистана. А без этого ядерной войны не может быть", - считает Сатановский.

Обострение конфликта произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, он готов нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.

Недавно в Штатах заявили о переброске солдат 82-й воздушно-десантной дивизии с базы Форт-Брэгг. По данным СМИ, речь идёт о трёх тысячах человек. Причём основную часть военных разместят в Кувейте. По данным Бориса Рожина, сейчас у США в этом регионе больше 43 тысяч человек. Военные из Штатов размещены в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия.