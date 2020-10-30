"Теракт в Ницце - это только начало": Французский активист Фабрис Сорлин о нападении на храм

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после посещения собора Нотр-Дам в Ницце, где утром 29 октября террорист зарезал трёх прихожан, заявил, что Франция в очередной раз подверглась нападению исламистских террористов. События во Франции прокомментировал для Царьграда французский активист Фабрис Сорлин.

Он напомнил, что происшествие стало продолжением инцидента, который случился несколько недель назад под Парижем. Тогда был обезглавлен учитель, который показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В ответ на это французское правительство распространило эти карикатуры во всех школах Франции в защиту так называемых "ценностей республики". Эта ненужная провокация явно вызвала ярость фанатичных исламистов. И этим утром в Ницце мужчина вошёл в собор Нотр-Дам и убил трёх человек под крик "Аллах Акбар", а также ранил многих, объяснил ситуацию французский общественный деятель.

При этом в произошедшем Фабрис Сорлин винит иммиграционную политику и судебную слабость, введённую левыми политическими силами за последние 40 лет в целом, и политику Макрона, которая является продолжением этой политики, в частности. По мнению француза, винить в случившемся ислам и исламизацию, как это делают политические лидеры всех мастей во Франции, не только совершенно контрпродуктивно, но и совершенно ненужно.

"Когда мы сталкиваемся с проблемой, которую необходимо решить, мы должны разбираться с причинами проблемы, а не с последствиями. Я имею в виду, что исламизация Франции является лишь одним из последствий сумасшедшей иммиграционной политики, проводимой во Франции с 1970-х годов", - подчеркнул Фабрис Сорлин в интервью Царьграду.

Он указал, что было совершенно очевидно, что если привезти во Францию миллионы мусульман, то через несколько десятилетий они придут не только со своей идентичностью и культурой, но и со своей религией. Поэтому отправка назад нескольких сотен фанатичных мусульман и закрытие двух или трёх мечетей, как это делает правительство после каждой атаки, совершенно бесполезно, поскольку несколько тысяч человек возвращаются во Францию каждый день.

Также Фабрис Сорлин указал на другую проблему. В СМИ сообщают только о жестоких преступлениях вроде обезглавливания. Однако каждый день французов убивают, насилуют, крадут или забивают до смерти иммигранты. И им это сходит с рук из-за слабой судебной системы. То есть насилие исходит не от ислама. Это, прежде всего, работа мигрантов, подчеркнул французский активист.

"Решим проблему в корне, и проблема исламизации Франции разрешится сама собой", - считает Фабрис Сорлин.

Он указал, что в ответ на убийство учителя правительство Макрона опубликовало ещё больше карикатур на Мухаммеда. При этом сотни миллионов мусульман по всему миру были шокированы, и ненависть этого населения к Франции и французам сегодня ощутима. Теперь они хотят отомстить.