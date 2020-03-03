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"Теперь все узнали, что Родченков - плут и мошенник": Губерниев о поддельных подписях МОК

03 марта 2020, 09:35  •  30 • Политика
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова. CAS поручил МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток, сообщают источники. "То, что он плут и мошенник, это знали мы, а теперь об этом узнали все остальные", - отметил спортивный комментатор и телеведущий.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дал Международному олимпийскому комитету (МОК) сутки на объяснение поддельных подписей Григория Родченкова в документах организации, которые были ключевым доказательством в деле российских биатлонисток, сообщает источник, знакомый с ходом разбирательства. Своим мнением по этому делу с Царьградом поделился спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Он отметил, что российских спортсменов в CAS защищает очень профессиональная бригада юристов. И если действительно подписи Родченкова являются поддельными, то это просто очень сильно меняет дело. Потому что со стороны WADA и со стороны МОК доверие к этому человеку было абсолютным.
"А когда кристально честный и чистый - в кавычках - Григорий Родченков оказывается, что он плут и мошенник... Это знали мы, а теперь об этом узнали все остальные", - сказал Дмитрий Губерниев в интервью Царьграду.
Он добавил, что ему самому очень интересно, как WADA и МОК будут выкручиваться.
Также Губерниев отметил, что сейчас гораздо большую угрозу для российских спортсменов представляет коронавирус. В Чехии из-за него соревнования по биатлону остались без зрителей. Спортивный комментатор опасается, что Олимпиада-2020 в Токио столкнётся с аналогичными проблемами.
"Что касается девочек, Вилухиной, Зайцевой или Романовой, то я всегда им очень сильно доверял и комментировал их многие победы. Поэтому я очень переживаю и хочу, чтобы они вернули серебряные олимпийские сочинские медали", - подытожил Дмитрий Губерниев.

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