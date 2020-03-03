"Теперь все узнали, что Родченков - плут и мошенник": Губерниев о поддельных подписях МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) дал Международному олимпийскому комитету (МОК) сутки на объяснение поддельных подписей Григория Родченкова в документах организации, которые были ключевым доказательством в деле российских биатлонисток, сообщает источник, знакомый с ходом разбирательства. Своим мнением по этому делу с Царьградом поделился спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Он отметил, что российских спортсменов в CAS защищает очень профессиональная бригада юристов. И если действительно подписи Родченкова являются поддельными, то это просто очень сильно меняет дело. Потому что со стороны WADA и со стороны МОК доверие к этому человеку было абсолютным.

"А когда кристально честный и чистый - в кавычках - Григорий Родченков оказывается, что он плут и мошенник... Это знали мы, а теперь об этом узнали все остальные", - сказал Дмитрий Губерниев в интервью Царьграду.

Он добавил, что ему самому очень интересно, как WADA и МОК будут выкручиваться.

Также Губерниев отметил, что сейчас гораздо большую угрозу для российских спортсменов представляет коронавирус. В Чехии из-за него соревнования по биатлону остались без зрителей. Спортивный комментатор опасается, что Олимпиада-2020 в Токио столкнётся с аналогичными проблемами.