Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Главная / В мире

"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева

24 марта 2020, 04:35  •  88 • В мире
Из-за распространения коронавируса многие страны стараются вернуть домой своих граждан, находящихся за рубежом. Исключением не стали и Соединённые Штаты: специальный самолёт вывез из украинской Одессы представителей американских миссий и военнослужащих. И это вызвало определённую панику в рядах местных "патриотов". "Теперь уже точно "Путин нападёт", - с иронией прокомментировала Юлия Витязева.
Одесский аэропорт из-за ситуации с пандемией коронавируса местные власти закрыли для любых пассажирских рейсов, совершаются только полёты, связанные с эвакуацией из-за COVID-10. После полудня 23 марта в аэропорту приземлился специальный рейс из США - самолёт Boeing C-40A Clipper американских военно-морских сил.
Как пишет издание "Думская", спустя час после завершения всех формальностей и прочих процедур на борт самолёта поднялись несколько десятков граждан США. Среди них были и американские военнослужащие. Вскоре Clipper вырулил на взлётную полосу, а затем взял курс на одну из военно-морских баз США в Европе.
Комментируя ситуацию, журналистка Юлия Витязева написала с иронией в своём Telegram-канале:
"У местных "патриотов" - настроения панические. Но не из-за вируса, всю угрозу которого они до сих пор ещё не осознали, а от страха, что теперь уж точно "Путин нападёт".
поддерживаю 67%
не поддерживаю 33%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 00:35
Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров"
23 марта 2020, 22:35
"Но не вслух": Захарова ответила на споры немецких СМИ о юбилее Лаврова его же цитатой
23 марта 2020, 20:35
"Заставил Джонсона зашевелиться": После угроз Макрона в Британии ввели ограничения по COVID-19
23 марта 2020, 22:30
«Она в ужасном состоянии»: родственники осуждённой в США россиянки просят перевести её под домашний арест из-за COVID-19
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
23 марта 2020, 20:35
"Больше двух не собираться": Пока Меркель покупает вино, в Европе вводят новые правила
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 00:35
Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров&quo...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 00:30
Нехватка коек и лампочек: ФСИН проверяет сообщения о массовых нарушениях прав заключё...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2020, 02:35
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
20 марта 2020, 09:35
Закат "актива Сороса" в Украине
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
23 марта 2020, 09:35
"Никто не ожидал, что нож в спину России воткнёт Китай": экономист о большой игре элит
21 марта 2020, 08:35
Междлисовцы в ярости – крымские татары становятся пророссийскими
21 марта 2020, 08:35
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.