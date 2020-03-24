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"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева
24 марта 2020, 04:35 • 88 • В мире
Из-за распространения коронавируса многие страны стараются вернуть домой своих граждан, находящихся за рубежом. Исключением не стали и Соединённые Штаты: специальный самолёт вывез из украинской Одессы представителей американских миссий и военнослужащих. И это вызвало определённую панику в рядах местных "патриотов". "Теперь уже точно "Путин нападёт", - с иронией прокомментировала Юлия Витязева.
Одесский аэропорт из-за ситуации с пандемией коронавируса местные власти закрыли для любых пассажирских рейсов, совершаются только полёты, связанные с эвакуацией из-за COVID-10. После полудня 23 марта в аэропорту приземлился специальный рейс из США - самолёт Boeing C-40A Clipper американских военно-морских сил.
Как пишет издание "Думская", спустя час после завершения всех формальностей и прочих процедур на борт самолёта поднялись несколько десятков граждан США. Среди них были и американские военнослужащие. Вскоре Clipper вырулил на взлётную полосу, а затем взял курс на одну из военно-морских баз США в Европе.
Комментируя ситуацию, журналистка Юлия Витязева написала с иронией в своём Telegram-канале:
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