"Теперь у Америки свой Ельцин": Странное поведение Байдена засняли на видео

Президент США Джозеф Байден неадекватно повёл себя во время встречи с военными на базе.

Президент США Джозеф Байден удивил окружающих своим поведением во время посещения армейской базы.

СМИ опубликовали видео, на котором глава Белого дома подходит к группе военных для фотографирования и внезапно опускается на одно колено. Все остальные участники встречи при этом остались стоять.

После фотографирования Байден самостоятельно встал на ноги.

Теперь у Америки свой Ельцин,

- прокомментировала инцидент пользовательница Хелен.

Напомним, первый президент России запомнился поездками в троллейбусе в поликлинику, дирижированием оркестра, а также тем, что проспал в самолёте визит в Ирландию.

Ранее сообщалось, что письмо американских генералов, выразивших сомнения в адекватности Джо Байдена, говорит об опасном для власти расколе в обществе США.