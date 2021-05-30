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"Теперь у Америки свой Ельцин": Странное поведение Байдена засняли на видео
30 мая 2021, 22:00 • 130 • Политика
Президент США Джозеф Байден неадекватно повёл себя во время встречи с военными на базе.
Президент США Джозеф Байден удивил окружающих своим поведением во время посещения армейской базы.
СМИ опубликовали видео, на котором глава Белого дома подходит к группе военных для фотографирования и внезапно опускается на одно колено. Все остальные участники встречи при этом остались стоять.
После фотографирования Байден самостоятельно встал на ноги.
- прокомментировала инцидент пользовательница Хелен.
Напомним, первый президент России запомнился поездками в троллейбусе в поликлинику, дирижированием оркестра, а также тем, что проспал в самолёте визит в Ирландию.
Ранее сообщалось, что письмо американских генералов, выразивших сомнения в адекватности Джо Байдена, говорит об опасном для власти расколе в обществе США.
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