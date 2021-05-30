Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная / Политика

"Теперь у Америки свой Ельцин": Странное поведение Байдена засняли на видео

30 мая 2021, 22:00  •  130 • Политика
Президент США Джозеф Байден неадекватно повёл себя во время встречи с военными на базе.
Президент США Джозеф Байден удивил окружающих своим поведением во время посещения армейской базы.
СМИ опубликовали видео, на котором глава Белого дома подходит к группе военных для фотографирования и внезапно опускается на одно колено. Все остальные участники встречи при этом остались стоять.
После фотографирования Байден самостоятельно встал на ноги.
Теперь у Америки свой Ельцин,
- прокомментировала инцидент пользовательница Хелен.
Напомним, первый президент России запомнился поездками в троллейбусе в поликлинику, дирижированием оркестра, а также тем, что проспал в самолёте визит в Ирландию.
Ранее сообщалось, что письмо американских генералов, выразивших сомнения в адекватности Джо Байдена, говорит об опасном для власти расколе в обществе США.
Байден снова всех удивил. На этот раз он зачем-то встал на колено, когда фотографировался с военными. Все остальные в это время стояли.

Ваши версии, зачем? pic.twitter.com/0x6CIiGh1g
— Лента.ру (@lentaruofficial) May 29, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 08:15
В "Белавиа" назвали условие полётов в Крым
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 06:35
«А нас за что?»: Минск наносит Киеву ответный удар
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
26 мая 2021, 15:20
"Когда кончилась изолента": В США поставили условие русским после Женевы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.