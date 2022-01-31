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"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
31 января 2022, 07:40 • 553 • Политика
Беспрецедентное решение украинской национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" напугало депутата Верховной рады Максима Бужанского. "Теперь страшно по-настоящему", - признался он.
Отметим, что впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" запустил в стране работу всех 15 энергоблоков одновременно. Накануне к системе был подключен четвёртый энергоблок Ровенской АЭС, и, таким образом, энергоблоки всей страны заработали одновременно.
Ситуацию прокомментировал депутат правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
"Вот теперь стало страшно по-настоящему", - написал он.
Ранее Telegram-канал "Кремлёвская прачка" опубликовал пост, в котором упоминается заявление заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы. 24 января тот назвал стабильной и контролируемой ситуацию в энергетике страны. По его словам, из 15 энергоблоков АЭС работают 14. Их общая мощность составляет 12,4 ГВт.
В посте приводятся факты, что реальная ситуация несколько отличается от заявленной. АЭС на Украине разваливаются. Срок их эксплуатации или закончился, или вот-вот завершится.
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