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"Теперь Путин неминуемо нападёт": Интимные проблемы норвежских военных насмешили русских
09 января 2022, 11:00 • 246 • В мире
Норвежские военные столкнулись с неожиданными проблемами интимного характера. Русские, узнав, что стало причиной, не удержались от насмешек: "Армия деморализована, теперь Путин неминуемо нападет".
Армия Норвегии испытывает серьёзные проблемы с нижним бельём для военнослужащих. Из-за задержек с поставками во время пандемии солдат обязали сдавать трусы и тёплые носки перед демобилизацией.
Об этом сообщают журналисты издания NRK со ссылкой на представителя Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханса Мейзинсета, который напомнил, что раньше военные отправлялись на дембель в нижнем белье, которое им было выдано во время службы, но теперь из-за экономии такую практику пришлось прекратить. Каждый отслуживший должен передать свои использованные трусы и носки новобранцам.
Мейзинсет подчеркнул, что перед повторным использованием все предметы нижнего белья тщательно дезинфицируются.
Ситуацию с юмором прокомментировал журналист кремлёвского пула — в Телеграм-канале "Пул №3" он предположил, что для Норвегии наступили тяжёлые времена: "Армия деморализована, теперь Путин неминуемо нападет.
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