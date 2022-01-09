"Теперь Путин неминуемо нападёт": Интимные проблемы норвежских военных насмешили русских

Норвежские военные столкнулись с неожиданными проблемами интимного характера. Русские, узнав, что стало причиной, не удержались от насмешек: "Армия деморализована, теперь Путин неминуемо нападет".

Армия Норвегии испытывает серьёзные проблемы с нижним бельём для военнослужащих. Из-за задержек с поставками во время пандемии солдат обязали сдавать трусы и тёплые носки перед демобилизацией.

Об этом сообщают журналисты издания NRK со ссылкой на представителя Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханса Мейзинсета, который напомнил, что раньше военные отправлялись на дембель в нижнем белье, которое им было выдано во время службы, но теперь из-за экономии такую практику пришлось прекратить. Каждый отслуживший должен передать свои использованные трусы и носки новобранцам.

Мейзинсет подчеркнул, что перед повторным использованием все предметы нижнего белья тщательно дезинфицируются.

Ситуацию с юмором прокомментировал журналист кремлёвского пула — в Телеграм-канале "Пул №3" он предположил, что для Норвегии наступили тяжёлые времена: "Армия деморализована, теперь Путин неминуемо нападет.