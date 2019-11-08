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"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
08 ноября 2019, 22:39 • 137 • Политика
Украинское венное командование пообещало возложить на Россию всю ответственность в случае нового срыва отвода войск в Донбассе. "Теперь хоть понятно, зачем всё затеяли", - прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева.
На Украине заявили, что в случае нового срыва развода войск в Донбассе вся ответственность будет возложена на Россию. Слова принадлежат заместителю командующего штабом Операции объединённых сил (ООС) в Донбассе Богдану Бондару.
Напомним, что в пятницу, 8 ноября, должна пройти очередная попытка отвода войск в Донбассе. Мирному процессу активно сопротивляются отряды украинских националистов и радикалов. Нацбаты устраивают провокации и даже открыто дерзят президенту Украины.
Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva
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