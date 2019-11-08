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"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе

08 ноября 2019, 22:39  •  137 • Политика
Украинское венное командование пообещало возложить на Россию всю ответственность в случае нового срыва отвода войск в Донбассе. "Теперь хоть понятно, зачем всё затеяли", - прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева.
На Украине заявили, что в случае нового срыва развода войск в Донбассе вся ответственность будет возложена на Россию. Слова принадлежат заместителю командующего штабом Операции объединённых сил (ООС) в Донбассе Богдану Бондару.
"Теперь хоть понятно, зачем всё затеяли", - прокомментировала заявление военного телеведущая Ольга Скабеева.
"Кто бы сомневался?" - пишет в Twitter Наталия Судавная @P6tKWYPW9lbwxfP.
"Девиз: "Тупость & Наглость", - комментирует Roman Nikolaevich @Romancolonel.
"Не на себя же возлагать ответственность. Можно ещё и на марсиан", - добавляет Yuriy Rudyy @YuriyRudyу.
"Пока Зе не разберётся с бандами Авакова, ни о каких встречах в "нормандском формате" и речи не будет. А тут и 2020 г. рядом..." - выражает мнение Александр Огурцов @Globus_vrn.
Напомним, что в пятницу, 8 ноября, должна пройти очередная попытка отвода войск в Донбассе. Мирному процессу активно сопротивляются отряды украинских националистов и радикалов. Нацбаты устраивают провокации и даже открыто дерзят президенту Украины.
Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva

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