"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе

На Украине заявили, что в случае нового срыва развода войск в Донбассе вся ответственность будет возложена на Россию. Слова принадлежат заместителю командующего штабом Операции объединённых сил (ООС) в Донбассе Богдану Бондару.

"Теперь хоть понятно, зачем всё затеяли", - прокомментировала заявление военного телеведущая Ольга Скабеева.

"Кто бы сомневался?" - пишет в Twitter Наталия Судавная @P6tKWYPW9lbwxfP.

"Девиз: "Тупость & Наглость", - комментирует Roman Nikolaevich @Romancolonel.

"Не на себя же возлагать ответственность. Можно ещё и на марсиан", - добавляет Yuriy Rudyy @YuriyRudyу.

"Пока Зе не разберётся с бандами Авакова, ни о каких встречах в "нормандском формате" и речи не будет. А тут и 2020 г. рядом..." - выражает мнение Александр Огурцов @Globus_vrn.