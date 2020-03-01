"Теперь платить даже в удовольствие": Немцы из России поставили Мишустина в пример Западу

Премьер-министр России Михаил Мишустин не только своей внешностью создаёт впечатление харизматичного и обладающего незаурядным умом человека, но и однозначно своими делами. Немецкие блогеры, уже долгое время проживающие в России, обсудили фигуру нового главы российского правительства и сделали ряд интересных выводов, говорится в разделе "Жизнь в разных странах" дзен-канала.

Немцы Роберт Штайн и Томас Рёпер с канала NuoViso отметили, что начиная с внешности Мишустин производит впечатление крайне интересного человека. Они отмечают, что у западного человека имя Мишустина ассоциируется с русским героем какого-нибудь голливудского блокбастера. Его брутальная внешность дополняет образ — высокий лоб и большая залысина выдают в нём харизматичного человека с незаурядным умом.

Они также добавляют, что с 2010 года, когда Мишустин возглавил ФНС, налоговая система России настолько усовершенствовалась, что на сегодняшний день Запад вынужден заимствовать опыт именно нашей страны в этой сфере. По словам Рёпера, который уже более 20 лет живет в Санкт-Петербурге, после такой масштабной модернизации взаимодействие с налоговой службой даже доставляет удовольствие, хотя всего лишь несколько лет назад это было сравнимо с настоящими пытками.

Кроме того, поступления в бюджет от выплаты налогов в последнее десятилетие в России стали стабильно расти, и это также говорит об эффективности работы налогового ведомства под руководством Мишустина. На сегодняшний день перед премьером стоит глобальная задача — масштабировать весь накопленный опыт на множество других сфер, где всё ещё есть неразрешённые сложности.