"Теперь он агент Кремля": Заявление журналиста Fox News о санкциях против России вызвало "бурю" в Сети

Такер Карлсон нередко в своей программе делает заявления, после которых американские пользователи с возмущением обвиняют его в самых "страшных преступлениях". Вот и в этот раз слова журналиста никого не оставили равнодушными.

"Я должен сказать для протокола, что я полностью против этих санкций, и я не думаю, что мы должны воевать с Россией, и я думаю, что мы должны встать на сторону России, если мы должны выбирать между Россией и Украиной", - заявил Карлсон.

"Теперь он агент Кремля", - прокомментировала в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева.

"Спалился", - рассмеялся Андрей Аверьянов.

"Предчувствую зарево над Незалежной", - добавил @taurus45777.

"Когда он успел так Путина насмотреться?" - написал @kot_matroskinUA.

Пока пользователи Рунета шутили, в американском секторе Twitter бушевали совсем другие страсти.

"Он настоящий предатель", - заявил @runswith.

"Тебе просто надо жить в России, раз ты так сильно любишь Путина", - гневно прокомментировал @TryChick.

"На прошлой неделе он запустил уже пробный шар. Своей "пьесой" Карлсон пытается убедить зрителей, что Россия – это хорошо, а Украина – плохо. А ещё демократы – это очень плохо, а Трамп и Путин – просто прекрасно", - сообщила @beth_run.

Эта комментатор имела в виду программу Карлсона, которая вышла в эфир 25 ноября. В студии Fox News во время обсуждения импичмента Трампа и "коррупционного скандала" на Украине, разгорелся спор между журналистом и бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном.

Такер Карлсон также заявил, что в конфликте между Россией и Украиной он выбирает Россию. В ходе передачи журналист привёл данные опроса, судя по которому импичмент Трампа не очень поддерживают жители Америки.

В оправдание президента Карлсон напомнил собеседнику о коррупционных связях, которые семейство Байденов поддерживает с Украиной. По его словам, Трамп просто указал на эту явственную связь.

Вот тогда-то он и воскликнул в сердцах:

"Почему вообще меня должно волновать, что происходит в конфликте между Украиной и Россией?! Я серьёзно. Какая мне разница? Почему мне нельзя болеть за Россию? А я за неё".

Передача ещё не закончилась, а слова Карлсона уже вызвали бурную реакцию в Сети. Поэтому журналист, который не скрывает своего скепсиса в отношении "российского вмешательства", всё-таки отметил, что его слова были шуткой.

"Пока мы не разошлись, хочу обратить внимание: ранее здесь я сказал, что болею за Россию в противостоянии между Россией и Украиной. Конечно, я шутил. Я болею исключительно за Америку, а ещё посмеиваюсь над одержимостью многих леваков. Вот так вот!"

В середине ноября пользователи Сети и вовсе ополчились на Карлсона и даже запустили хештег #УвольтеКарлсона. Причиной стали слова журналиста о том, что "Россия не представляет для США никакой угрозы".

"Если говорить честно, Россия не представляет для Соединённых Штатов вообще никакой угрозы. Слишком много карьер зависит от того, чтобы наше мировоззрение оставалось таким же, как в 1977 году, когда борьба с советской угрозой пожирала львиную долю нашего федерального бюджета", - сказал он.

Реакция на это заявление была невероятно жёсткой. Многие напоминали журналисту о том, что США и Россия "традиционно находятся в состоянии конфронтации" и у этого "есть исторические корни", а Россия – одна из главных угроз и приоритетных направлений".

"Почему Такера Карлсона ещё не уволили с телевидения? Россия была, есть и будет угрозой США! Преклонение Трампа перед Путиным возмутительно и неприглядно", — написала пользователь @bahiawilson.