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"Теперь он агент Кремля": Заявление журналиста Fox News о санкциях против России вызвало "бурю" в Сети
04 декабря 2019, 00:09 • 94 • В мире
Журналист телеканала Fox News Такер Карлсон, хорошо известный своими довольно провокационными высказываниями, снова вызвал "бурю" в Сети, заявив, что против антироссийских санкций и "встанет на сторону России, если придётся выбирать между ней и Украиной". "Теперь он агент Кремля", - прокомментировала Юлия Витязева.
Такер Карлсон нередко в своей программе делает заявления, после которых американские пользователи с возмущением обвиняют его в самых "страшных преступлениях". Вот и в этот раз слова журналиста никого не оставили равнодушными.
"Теперь он агент Кремля", - прокомментировала в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева.
"Спалился", - рассмеялся Андрей Аверьянов.
"Предчувствую зарево над Незалежной", - добавил @taurus45777.
"Когда он успел так Путина насмотреться?" - написал @kot_matroskinUA.
Пока пользователи Рунета шутили, в американском секторе Twitter бушевали совсем другие страсти.
"Он настоящий предатель", - заявил @runswith.
"Тебе просто надо жить в России, раз ты так сильно любишь Путина", - гневно прокомментировал @TryChick.
"На прошлой неделе он запустил уже пробный шар. Своей "пьесой" Карлсон пытается убедить зрителей, что Россия – это хорошо, а Украина – плохо. А ещё демократы – это очень плохо, а Трамп и Путин – просто прекрасно", - сообщила @beth_run.
Эта комментатор имела в виду программу Карлсона, которая вышла в эфир 25 ноября. В студии Fox News во время обсуждения импичмента Трампа и "коррупционного скандала" на Украине, разгорелся спор между журналистом и бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейном.
Такер Карлсон также заявил, что в конфликте между Россией и Украиной он выбирает Россию. В ходе передачи журналист привёл данные опроса, судя по которому импичмент Трампа не очень поддерживают жители Америки.
В оправдание президента Карлсон напомнил собеседнику о коррупционных связях, которые семейство Байденов поддерживает с Украиной. По его словам, Трамп просто указал на эту явственную связь.
Вот тогда-то он и воскликнул в сердцах:
Передача ещё не закончилась, а слова Карлсона уже вызвали бурную реакцию в Сети. Поэтому журналист, который не скрывает своего скепсиса в отношении "российского вмешательства", всё-таки отметил, что его слова были шуткой.
В середине ноября пользователи Сети и вовсе ополчились на Карлсона и даже запустили хештег #УвольтеКарлсона. Причиной стали слова журналиста о том, что "Россия не представляет для США никакой угрозы".
Реакция на это заявление была невероятно жёсткой. Многие напоминали журналисту о том, что США и Россия "традиционно находятся в состоянии конфронтации" и у этого "есть исторические корни", а Россия – одна из главных угроз и приоритетных направлений".
"Почему Такера Карлсона ещё не уволили с телевидения? Россия была, есть и будет угрозой США! Преклонение Трампа перед Путиным возмутительно и неприглядно", — написала пользователь @bahiawilson.
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