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"Теперь на нас и смерть Шерлока Холмса повесят": Флаг России над Швейцарией вызвал неоднозначную реакцию

27 апреля 2020, 12:10  •  60 • Политика
Швейцария окрасила гору Маттерхорн в цвета российского флага. "Теперь на нас и Шерлока Холмса в "Рейхенбахском водопаде" англичане повесят, дайте только срок", - пророчат в соцсетях.
Знаменитая альпийская вершина Маттерхорн в Швейцарии 24 апреля на два часа окрасилась в цвета российского флага в знак солидарности страны с Россией в борьбе с коронавирусом. Пользователи соцсетей ожидают подвоха.
Спасибо, конечно. Но теперь на нас и Шерлока Холмса в "Рейхенбахском водопаде" англичане повесят, дайте только срок, - шутит журналистка и блогер Юлия Витязева.
Доктор Мориарти будет эркать с отвратительным русским акцентом: "Ю кян кол ми доктоР МоРРРиаРРРти, - поддерживает в комментариях @BenoitArman.
Другие пользователи предлагают валить всё на США и Британию, чьи флаги также были спроецированы на горную вершину.
Напомним, что в отличие от США и Британии, Россия не только борется с коронавирусом, но и оказывает помощь другим странам. Самолёты с медицинским оборудованием и медикаментами были отправлены в Италию и США, где эпидемиологическая ситуация одна из самых тяжёлых в мире.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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