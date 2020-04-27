"Теперь на нас и смерть Шерлока Холмса повесят": Флаг России над Швейцарией вызвал неоднозначную реакцию

Знаменитая альпийская вершина Маттерхорн в Швейцарии 24 апреля на два часа окрасилась в цвета российского флага в знак солидарности страны с Россией в борьбе с коронавирусом. Пользователи соцсетей ожидают подвоха.

Спасибо, конечно. Но теперь на нас и Шерлока Холмса в "Рейхенбахском водопаде" англичане повесят, дайте только срок, - шутит журналистка и блогер Юлия Витязева. Доктор Мориарти будет эркать с отвратительным русским акцентом: "Ю кян кол ми доктоР МоРРРиаРРРти, - поддерживает в комментариях @BenoitArman.

Другие пользователи предлагают валить всё на США и Британию, чьи флаги также были спроецированы на горную вершину.

Напомним, что в отличие от США и Британии, Россия не только борется с коронавирусом, но и оказывает помощь другим странам. Самолёты с медицинским оборудованием и медикаментами были отправлены в Италию и США, где эпидемиологическая ситуация одна из самых тяжёлых в мире.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva