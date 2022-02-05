"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника на посту Джо Байдена в развале страны.

Всего год понадобился Байдену, чтобы разрушить США - об этом в подкасте Red Zone заявил экс-президент Дональд Трамп.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что вывод американских войск из Афганистана был хаотичным, экономика США разваливается - происходит рост инфляции. Кроме того, на границе наблюдается беспорядок, а ситуация с COVID и вовсе неподконтрольна.

Трамп припечатал: год, и США уже в разрухе.

По его словам, США при Байдене стали зависимы в сфере энергетики, что и отразилось в инфляции. Раньше, напомнил он, Штаты были энергонезависимы. Однако всё изменилось.

"Теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам. Это сложная ситуация для нашей страны", - указал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме.