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"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США

05 февраля 2022, 01:25  •  123 • Политика
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника на посту Джо Байдена в развале страны.
Всего год понадобился Байдену, чтобы разрушить США - об этом в подкасте Red Zone заявил экс-президент Дональд Трамп.
Бывший хозяин Белого дома отметил, что вывод американских войск из Афганистана был хаотичным, экономика США разваливается - происходит рост инфляции. Кроме того, на границе наблюдается беспорядок, а ситуация с COVID и вовсе неподконтрольна.
Трамп припечатал: год, и США уже в разрухе.
По его словам, США при Байдене стали зависимы в сфере энергетики, что и отразилось в инфляции. Раньше, напомнил он, Штаты были энергонезависимы. Однако всё изменилось.
"Теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам. Это сложная ситуация для нашей страны", - указал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме.

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