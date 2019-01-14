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"Теперь можно с "алика" заказывать": В Китае скопировали американский F-35
14 января 2019, 17:24 • 105 • В мире
Новый китайский истребитель пятого поколения Shenyang J-31 является копией американского F-35 Lighting II. Пользователи в соцсети шутят, что истребитель "теперь можно с "алика" заказывать".
Сейчас стало известно о том, что китайский Shenyang J-31 один в один похож на американский F-35 Lighting II. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что китайский авиапром не повторил все досконально — прежде всего, из-за "отставания в технологиях".
Впрочем, сами производители, по данным Popular Mechanics, не скрывают, что задача аналога из Поднебесной — стать похожим клоном F-35.
Кстати, три года назад американский гражданин китайского происхождения был осужден за шпионаж. По версии следствия, он помог группе китайских хакеров взломать серверы Lockheed Martin и похитить большой объем секретной информации по F-35.
Теперь результат налицо.
"А чему удивляетесь?" - иронично вопрошают в Сети.
"Китай вообще все всегда копирует. Теперь F-35 можно с "алика" заказывать", - шутят пользователи.
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