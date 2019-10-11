"Теперь, конечно, будем над этим работать": Путин – о создании в России своих РСМД

О том, что теперь Россия начнет работу над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД), рассказал президент России Владимир Путин в пятницу в Ашхабаде. Причина работы над своими ракетами простая: они уже появились у США.

По словам Путина, мировые лидеры уведомлены о том, что "Россия не собирается размещать РСМД", "если они у нас появятся".

И добавил, что теперь, поскольку они есть у США, мы, конечно, будем над этим работать".

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии.