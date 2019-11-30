"Теперь их американцы насилуют": Экс-разведчик объяснил, какой выбор остался у Европы

Кедми начал с того, что привёл в пример бывшего президента Франции Николя Саркози, до которого всё "доходит с опозданием в 10 лет".

"Серьёзно относиться к этому человеку, который брал взятки у Каддафи, приложил руку к разрушению Югославии и потом Ливии, просадил всё своё президентство бесславно? А теперь он что, даёт уроки? Теперь он понял? Это не значит, что то, что он говорит, это неверно. Но надо к этому относиться, к тому, что он говорит, а не кто говорит. Вот всё это словоблудие европейцев, которые говорят о европейских ценностях демократии, - они в это верят ещё меньше, чем Горбачёв и Ельцин верили в идеалы коммунизма, когда они об этом говорили. Намного меньше. Нет у Европы никакой идеи, не было никакой идеи и не может быть никакой идеи", - утверждает Кедми.

Ведущий Владимир Соловьёв возразил, заметив, что гость противоречит сам себе, поскольку вчера Кедми говорил, что идея европейцев - это идея человеконенавистничества, работорговли, нацизма, антисемитизма.

"Это не идея. Это образ жизни и мышления. Идея - это то, к чему стремятся, это какое-то будущее, какое-то видение, как говорят англоязычные, "вижн". А этого нет в Европе ничего. Европа находится в тупике. Попытка Европы выстроить экономику в угоду тем или иным монополиям и компаниям рухнула. Это не работает. Неважно, какие это монополии", - подчёркивает бывший разведчик.

По его словам, когда подчиняешь экономику государства каким-то крупным монополиям, то дальше начинают играть последние.

"Европа боялась коммунизма. Когда в двух странах Европы были самые большие коммунистические партии, в Италии и во Франции, они боялись, что те придут к власти. Европа была бедная и разрушенная. Они, конечно, пошли к американцам. И американцы их приручили, купили по весу. Сегодня-то проблемы нет. Никакой коммунизм Европе не угрожает. Самое большое коммунистическое государство Китай идеи коммунизма вообще никуда не продвигает. О России вообще можно забыть. Страна победившего звериного капитализма. И тут Европа осталась сама с собой. И вот в Европе они боятся об этом говорить, иногда говорят. То, что они находятся в упряжке Соединённых Штатов, бьёт по их экономике. А они пошли на санкции с Россией. Потеряли. Они пошли на санкции с Ираном. Потеряли. Теперь их американцы насилуют: идите на санкции. С кем? С Китаем", - поясняет Кедми.

Он уверен, что Китай - это двигатель мировой экономики, и европейцы это знают, но американцы давят, причем не только на санкции, а в целом на немецкую экономику, французскую.

"И что такое Европа? То, что говорил Саркази, и то, что говорил Макрон, он говорит: Европа не такая единая. Польша, Венгрия, Прибалтика? Это не Европа, это не Западная Европа. Венгерские ценности, польская демократия, латышская или эстонская демократия - это не западноевропейская демократия. Принципы, которые провозгласила Французская революция, равенство и братство. Что, французы смотрят на болгар, как на равных себе? Или на этих полуцыган, по их мнению, румын? Или на поляков? Французы? Они бельгийцев считают ниже себя. То есть нет единой Европы. Великобритания идёт к США так или иначе - с Брекситом, без Брексита", - говорит общественный деятель.

Он добавляет, что когда немецкая экономика оказалась в сильнейшем кризисе, то американцы захотели её додавить.

"Французская экономика в ещё худшем состоянии, чем немецкая. Но сегодня нынешний президент Франции решил, что выход Франции из всех её проблем - это получить большую независимость, исходя из того что Франция - ядерная держава. Он говорит: мы дадим ядерный щит Европе. И тогда американцы не нужны. Но для того чтобы быть более самостоятельными, им нужна помощь России, помощь Китая, тогда они будут сильны. Но они не будут никогда смотреть на Россию как на равную себе. Вот чтоб Россия им помогла стать более независимой и чтобы могли торговать со всеми и получать прибыль от всех - да. Но не как на равную себе", - считает Кедми.

Исходя из этого, по словам бывшего разведчика, европейские лидеры и будут маневрировать: Макрон будет заботиться о великой Франции, все остальные - о себе.

"У них общего ничего нет. У них общее в прошлом. Будущее у них - каждый за себя. А проблема, и другая проблема, которая стоит у Европы, - почему европейские страны, допустим Франция или Германия, должны платить своими государственными интересами из-за психов в Варшаве? Или из-за очумелых в Риге? Это что, входит в их интересы? Нет. И опять-таки больше всего их волнуют не поляки и не латыши, их волнует, что американцы сейчас перегнули палку и давят, чтобы Европа не развивала отношения с Китаем. А будущее мировой экономики только в хороших отношениях с китайской экономикой", - подчеркнул Кедми, добавив, что привязка к США Европе, выходит, только мешает.