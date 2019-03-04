"Теперь и Юлю хоронят": Британские СМИ заподозрили в подготовке "смерти" Скрипалей

Русская служба BBC в годовщину инцидента в Солсбери рассказала о том, что "состояние Скрипалей ухудшилось", не приводя никаких данных о том, где спустя год находятся экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Пользователи твиттера обратили внимание на то, что если в феврале британская The Sundey Times писала об ухудшении состояния только Сергея Скрипаля, то теперь уже речь идет и о нём, и о его дочери.

Такое изменение риторики расценили как стремление британских СМИ подготовить мировую общественность к сообщении о "смерти" якобы отравленных "Новичком" граждан России.

При этом в Москве неоднократно пытались добиться от Лондона доказательств того, что Скрипали, ставшие частью британской политической интриги, живы.