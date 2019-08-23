"Теперь это очевидно": Установки МК-41 в Румынии легко можно переделать под Tomahawk - Полянский

Дипломат напомнил о том, что это было ясно уже тогда, когда первая из них только была развернута на румынской территории. При этом, отметил Полянский, такое переоборудование ранее попадало под запрет Договора о ликвидации РСМД.

"Мы сразу же обратили на это внимание. Сейчас совершенно очевидно, что мы были правы", - сказал российский дипломат.

Напомним, 19 августа, спустя немногим более двух недель после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил своё существование, произошло то, о чем говорили многие эксперты: Соединенные Штаты провели испытание крылатой ракеты Tomahawk дальностью более 500 километров.

До 2 августа такие испытания были запрещены. В этот раз Пентагон не только не стал делать из этого секрета, а наоборот – выпустил специальное заявление по этому поводу.

Известно, что ракета была запущена с острова Сан-Николас у побережья Калифорнии. В американском оборонном ведомстве описали ее как "условно боевую", то есть не оснащённую ядерным зарядом. В Пентагоне также отметили, что испытанное оружие является наземным вариантом Tomahawk. Ранее США неоднократно использовали её, запуская с кораблей военно-морского флота.

В МИД России отметили, что при испытании использовалась пусковая установка MК-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). Таким образом, отметили в Москве, было получено еще одно подтверждение того, что размещенные на румынской территории установки заранее были предназначены и для запуска крылатых ракет.

Президент Владимир Путин прокомментировал испытания США новой ракеты, отметив, что "Россия разочарована". По словам российского лидера, Вашингтон намеренно вышел из ДРСМД, чтобы испытать новое оружие, что способствует обострению ситуации в мире.