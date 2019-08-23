Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Уникальные возможности для БПЛА такого класса»: как Россия модернизировала бесп...
"Ну, ффффффссссссё": Соловьёв о заочной "грызне" между Навал...
"Им до G8 скакать – не перескакать": Эксперт – о Зеленском, диктующим ...
"Законом не предусмотрено": ЦИК ответил на "пламенный призыв"...
Главная / Политика

"Теперь это очевидно": Установки МК-41 в Румынии легко можно переделать под Tomahawk - Полянский

23 августа 2019, 05:54  •  43 • Политика
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что базирующиеся в Румынии пусковые установки США МК-41 без труда могут быть переделаны под запуск Tomahawk. "Теперь это очевидно", - сказал он.
Дипломат напомнил о том, что это было ясно уже тогда, когда первая из них только была развернута на румынской территории. При этом, отметил Полянский, такое переоборудование ранее попадало под запрет Договора о ликвидации РСМД.
"Мы сразу же обратили на это внимание. Сейчас совершенно очевидно, что мы были правы", - сказал российский дипломат.
Напомним, 19 августа, спустя немногим более двух недель после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекратил своё существование, произошло то, о чем говорили многие эксперты: Соединенные Штаты провели испытание крылатой ракеты Tomahawk дальностью более 500 километров.
До 2 августа такие испытания были запрещены. В этот раз Пентагон не только не стал делать из этого секрета, а наоборот – выпустил специальное заявление по этому поводу.
Известно, что ракета была запущена с острова Сан-Николас у побережья Калифорнии. В американском оборонном ведомстве описали ее как "условно боевую", то есть не оснащённую ядерным зарядом. В Пентагоне также отметили, что испытанное оружие является наземным вариантом Tomahawk. Ранее США неоднократно использовали её, запуская с кораблей военно-морского флота.
В МИД России отметили, что при испытании использовалась пусковая установка MК-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). Таким образом, отметили в Москве, было получено еще одно подтверждение того, что размещенные на румынской территории установки заранее были предназначены и для запуска крылатых ракет.
Президент Владимир Путин прокомментировал испытания США новой ракеты, отметив, что "Россия разочарована". По словам российского лидера, Вашингтон намеренно вышел из ДРСМД, чтобы испытать новое оружие, что способствует обострению ситуации в мире.
"Слишком быстро американцы испытали это ракету - слишком быстро после объявления о выходе из договора", - отметил президент, подчеркнув, что спешка американцев даёт основания считать, что работа над ракетой и её приземлением началась задолго до выхода из договора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
22 августа 2019, 18:09
Россиянка Татьяна Валовая вступила в должность главы отделения ООН в Женеве
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
23 августа 2019, 05:54
"Теперь это очевидно": Установки МК-41 в Румынии легко можно переделать под Tomahawk - Полянский
23 августа 2019, 05:54
Ходорковский пригрозил Москве: "Вместо покорного города получите большую проблему"
22 августа 2019, 18:09
Песков заявил, что возвращение G8 для России не является самоцелью
22 августа 2019, 23:24
Путин даст поручения решить социальные проблемы угольщиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2019, 02:24
Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
18 августа 2019, 15:24
"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ
20 августа 2019, 03:09
"Сделано на профессиональном уровне": Британия похвалилась перехватом российских Су-30
16 августа 2019, 20:54
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1
16 августа 2019, 21:09
"Это было предупреждение": Отельеры Грузии поставили властям ультиматум из-за потери туристов из России
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.