"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым

Ранее Ротару похвалилась украинским журналистам тем, что уже около десятка лет проживает в Киеве и не посещает свой роскошный особняк в Крыму. Артистка при этом подчеркнула, что сделала это еще до того, как в Донбассе вспыхнула война.

Манукян же отметил, что крымский воздух был очень важен для Ротару и, отказавшись от посещения полуострова, она сделала хуже только самой себе. Он напомнил, что когда Порошенко устроил провокацию в Керчи, втянув туда украинских моряков, певица объявила, что отказывается от гастролей по России.

"Она сделала самый недальновидный ход в своей творческой карьере", – цитируют Манукяна Дни.ру. По его мнению, Ротару следовало отказаться от концертов, не ввязываясь в политику. Однако, приняв участие в грязных играх украинской власти, она сделала большую ошибку. К тому же теперь "Голубые огоньки" и корпоративы проходят мимо артистки.

"Поэтому ее приезд или неприезд в Крым в России теперь мало кого волнует. Пусть живет в Киеве и дальше", - заключил Манукян.