"Теперь дело за малым": В Крыму ответили на признание Помпео о русском полуострове

Глава американской дипломатии в ходе своего визита в Киев успел провести "неформальную" встречу с представителями украинского "демократического гражданского сообщества", в ходе которой активистка Эмине Джапарова попросила Помпео сохранить Крым "в поле зрения внешней политики Соединённых Штатов.

Как сообщило украинское издание "Новое время", реплика, прозвучавшая в ответ, была очень примечательной.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", - заявил Майк Помпео.

Комментируя заявление госсекретаря США, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал его "проявлением здравого смысла".

"Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой, положив в 2014 году конец десятилетиям украинской оккупации полуострова", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Чегринца, в Соединённых Штатах по крымскому вопросу медленно начинает брать верх здравый смысл. Теперь дело за малым - не только де-факто, но и де-юре признать российский статус Крымского региона.