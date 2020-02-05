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"Теперь дело за малым": В Крыму ответили на признание Помпео о русском полуострове
05 февраля 2020, 12:39 • 104 • Политика
Украинские СМИ опубликовали слова Майка Помпео о "потерянном Украиной Крыме", сказанные госсекретарём на неформальной встрече с представителями украинского "демократического гражданского сообщества". "Теперь дело за малым – признать это де-юре", - прокомментировали слова Помпео в республике.
Глава американской дипломатии в ходе своего визита в Киев успел провести "неформальную" встречу с представителями украинского "демократического гражданского сообщества", в ходе которой активистка Эмине Джапарова попросила Помпео сохранить Крым "в поле зрения внешней политики Соединённых Штатов.
Как сообщило украинское издание "Новое время", реплика, прозвучавшая в ответ, была очень примечательной.
Комментируя заявление госсекретаря США, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал его "проявлением здравого смысла".
По мнению Чегринца, в Соединённых Штатах по крымскому вопросу медленно начинает брать верх здравый смысл. Теперь дело за малым - не только де-факто, но и де-юре признать российский статус Крымского региона.
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