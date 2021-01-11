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"Теперь - нельзя. Сиди, гад...": От чего умирают в Европе - COVID или политика?

11 января 2021, 15:50  •  106 • Политика
Европа столкнулась не только с пандемией коронавируса, но и с собственными реалиями ЖКХ. Прохлада и влажность - идеальные условия для распространения COVID-19 - чуть ли не в каждом доме. И тут актуальным становится вопрос, от чего на самом деле умирают европейцы - косит злой вирус или собственная экономическая политика? "Теперь - нельзя. Сиди, гад..." - размышляет о проблеме Глеб Кузнецов.
Политолог, глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов полагает, что Европа создала собственную антиутопию. Людей косит не столько коронавирус, сколько холод в домах. И вот почему. Идеальные условия для распространения коронавируса - это условный мясокомбинат, где температура воздуха составляет от 5 до 10 градусов тепла, а влажность воздуха выше обычного. В Ухане, кстати, именно столько было в декабре позапрошлого года, когда вирус чувствовал себя как дома.
"С марта известно, что одним из самых эпидемически опасных мест в глобальном масштабе оказываются птицефабрики и мясокомбинаты", - добавляет Глуб Кузнецов.
Смотрим дальше. В Англии есть особенный термин - это "топливая нищета". Люди могут купить продукты, чтобы прокормить себя, но на отопление денег уже не хватает. Именно поэтому в разные годы по причинам, связанным с холодом дома, умирают от 20 до 50 тысяч человек!
"Ситуация в Южной Европе похожая, там домов с центральным отоплением очень мало, отапливаться специальными электрическими приборами дорого. Избыточная зимняя смертность - обычное дело", - говорит эксперт.
При этом именно сейчас на Пиренейском полуострове исторические холода. В Мадриде, как известно, снег шёл стеной и метель парализовала всё и вся. В Португалии ночью ниже нуля. Таким образом, средняя температура дома от 10 до 15 градусов.
"И влажно. Фактически вся Европа сегодня - это один большой мясокомбинат, по бытовым условиям подавляющего большинства граждан, не относящихся к высшим классам", - подчёркивает Кузнецов.
В школах Южной Европы и вовсе запретили использовать системы кондиционирования. Вместо них постоянное проветривание при отсутствии центральной системы отопления. Подобные правила существовали до последнего времени:
"В результате дети в школах похожи на бегущих из России солдат великой армии с карикатур европейских: обвязаны тряпками, одеялами, кофтами и подушками, да ещё и в масках. Много часов ежедневно сидеть с минимумом движения при +5... +8 - что может быть полезнее для детей? Только к середине зимы с большим скрипом меняют правила для школ в сторону смягчения".
Безусловно, такая "погода в доме" ухудшает эпидситуацию. Однако на деле банальную проблему, связанную с отоплением, не решают. Зато, как продолжает Кузнецов, появляются всё новые и новые штаммы коронавируса. Мол, "британский" вот распространяется в разы быстрее. Так что сидите дома, ищите батареи сами.
"По всей Европе - очередной виток карантинов и запретов покидать жилище. Раньше ты мог в кафе сходить погреться в своей деревне, на работу пойти, в конце концов, - там, если ты не работаешь на мясокомбинате, теплее. Да и на улице зачастую теплее среди дня, чем в помещении. Теперь - нельзя. Сиди, гад, дома", - печально констатирует Глеб Кузнецов.

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