Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузия заплатит по счетам. Россия намерена бить рублем
Мнения лидеров не спросили: Белоруссия готова устроить встречу глав России, Укра...
Телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал срыв телемоста на Украине
"Отсыпали в верховной раде". На чем "сидит" президент Украин...
Главная / Политика

"Теперь - используя этого отморозка": Канделаки раскрыла, в чьих руках стал очередным грязным оружием ведущий Габуния

09 июля 2019, 00:24  •  78 • Политика
Телеведущая Тина Канделаки раскрыла, кто стоит за скандалом с грузинским ведущим Габунией, оскорбившим президента России Владимира Путина. По мнению Канделаки, за очередной грязной провокацией стоит не кто иной, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили: "Теперь - используя этого отморозка".
Об этом Канделаки говорила с корреспондентом телеканала Царьград. Она отметила, что для неё заказчик очередной попытки обострить отношения между Россией и Грузией очевиден - это Михаил Саакашвили.
"Его люди вывели радикалов на площадь 20 июня, он же является реальным владельцем телеканала "Рустави 2". Я думаю, что, наблюдая очень мягкую реакцию власти на выходки своих приспешников, он решил сделать ещё один выпад, теперь используя этого отморозка Габунию", - отметила Канделаки.
Она подчеркнула, что российская сторона должна отвечать на такие выходки только по дипломатическим и культурным каналам, поскольку обращаться нужно к "здравому подавляющему большинству Грузии". По мнению телеведущей, последние сильно шокированы выходкой Габунии, и доказательство тому - то, что люди выходят к офису телеканала, чтобы там высказать своё возмущение произошедшим.
"Радикалы сделали всё для жёсткой реакции российского общества, надо понимать, что в выигрыше от жёстких шагов с нашей стороны будет главный кукловод этой истории, который получит ещё больше денег на подогрев националистов", - напомнила Канделаки. В заключение она призвала всех грузин публично осудить действия провокаторов-маргиналов.
"Людям пора понять, что только в их руках есть сила, чтобы заткнуть националистов, прекратить реванш Саакашвили и вернуть себе утраченный суверенитет в принятии решений", - сказала Канделаки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
09 июля 2019, 00:24
"Ждет, когда въедут по морде": Зейналова обличила Габунию
08 июля 2019, 21:09
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
08 июля 2019, 08:09
ПАСЕ рассчитывает на "полное сотрудничество" с Россией
08 июля 2019, 11:24
Москва боится нападать: Вторжение Путина на Украину пока откладывается, убежден экс-глава СВРУ
08 июля 2019, 14:39
Доказал, что боится разговора с Путиным "один на один": Соловьев расшифровал обращение Зеленского о телемосте
08 июля 2019, 21:09
Мнения лидеров не спросили: Белоруссия готова устроить встречу глав России, Украины, Франции, Германии, Британии и США
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2019, 00:24
"Отсыпали в верховной раде". На чем "сидит" президент Украины? (П...
09 июля 2019, 00:24
"А мы подумаем": Зеленский озвучил условия, при которых будет снята экономи...
09 июля 2019, 00:24
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными пос...
09 июля 2019, 00:24
"Ждет, когда въедут по морде": Зейналова обличила Габунию
09 июля 2019, 00:24
Словесная бравада Зеленского: Президент Украины пытается подставить Путина, пуская пы...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 09:09
Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
03 июля 2019, 07:54
Трагедия на секретной подлодке и новые требования Лукашенко (Telegram.Обзор)
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
05 июля 2019, 11:54
"Лошарик" получил серьезные повреждения еще у Аляски: Американский журналист "раскрыл" тайну
05 июля 2019, 14:54
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.