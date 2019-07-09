"Теперь - используя этого отморозка": Канделаки раскрыла, в чьих руках стал очередным грязным оружием ведущий Габуния

Об этом Канделаки говорила с корреспондентом телеканала Царьград. Она отметила, что для неё заказчик очередной попытки обострить отношения между Россией и Грузией очевиден - это Михаил Саакашвили.

"Его люди вывели радикалов на площадь 20 июня, он же является реальным владельцем телеканала "Рустави 2". Я думаю, что, наблюдая очень мягкую реакцию власти на выходки своих приспешников, он решил сделать ещё один выпад, теперь используя этого отморозка Габунию", - отметила Канделаки.

Она подчеркнула, что российская сторона должна отвечать на такие выходки только по дипломатическим и культурным каналам, поскольку обращаться нужно к "здравому подавляющему большинству Грузии". По мнению телеведущей, последние сильно шокированы выходкой Габунии, и доказательство тому - то, что люди выходят к офису телеканала, чтобы там высказать своё возмущение произошедшим.

"Радикалы сделали всё для жёсткой реакции российского общества, надо понимать, что в выигрыше от жёстких шагов с нашей стороны будет главный кукловод этой истории, который получит ещё больше денег на подогрев националистов", - напомнила Канделаки. В заключение она призвала всех грузин публично осудить действия провокаторов-маргиналов.

"Людям пора понять, что только в их руках есть сила, чтобы заткнуть националистов, прекратить реванш Саакашвили и вернуть себе утраченный суверенитет в принятии решений", - сказала Канделаки.